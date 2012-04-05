ACIO Ovulation Calendar 2.7.11 скачать бесплатно для Windows 7

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ACIO Ovulation Calendar 2.7.11 обновлено
Простой и удобный в использовании женский календарь менструальных циклов.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 27.50 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7492

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 1.56 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,906

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Описание

Простой и удобный в использовании женский календарь менструальных циклов. Программа поможет прогнозировать дни менструальных циклов, овуляций и дней, безопасных для занятий любовью, для избежания нежелательной беременности. Календарь помогает использовать естественный метод контрацепции. Он отмечает дни с большей вероятностью беременности, а также поможет предсказать пол вашего будущего ребенка (показывая дни с наиболее вероятностного зачатия мальчика или девочки). Все результаты представлены в визуальной форме, в виде календаря, на котором цветном и условными обозначениями, показаны различные периоды цикла. Также позволяет сохранять заметки к каждому дню, имеет средства анализа ректальной температуры и предменеструального синдрома. Возможность печати календаря на принтере и отображения его на рабочем стале поверх обоев. Скачать ACIO Ovulation Calendar бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать ACIO Ovulation Calendar (1.56 Мб)




Changes on the new version:
- New user interface of ovulation calendar

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ACIO Ovulation Calendar История версий

ACIO Ovulation Calendar 2.7.11 добавлена: 05-04-2012
ACIO Ovulation Calendar 2.7.9 добавлена: 18-07-2011
ACIO Ovulation Calendar 2.7.6 добавлена: 29-12-2010
ACIO Ovulation Calendar 2.7.2 добавлена: 24-09-2009




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