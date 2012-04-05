ACIO Ovulation Calendar 2.7.11 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе ACIO Ovulation Calendar первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





ACIO Ovulation Calendar История версий

ACIO Ovulation Calendar 2.7.11 добавлена: 05-04-2012

Простой и удобный в использовании женский календарь менструальных циклов. Программа поможет прогнозировать дни менструальных циклов, овуляций и дней, безопасных для занятий любовью, для избежания нежелательной беременности. Календарь помогает использовать естественный метод контрацепции. Он отмечает дни с большей вероятностью беременности, а также поможет предсказать пол вашего будущего ребенка (показывая дни с наиболее вероятностного зачатия мальчика или девочки). Все результаты представлены в визуальной форме, в виде календаря, на котором цветном и условными обозначениями, показаны различные периоды цикла. Также позволяет сохранять заметки к каждому дню, имеет средства анализа ректальной температуры и предменеструального синдрома. Возможность печати календаря на принтере и отображения его на рабочем стале поверх обоев. Скачать ACIO Ovulation Calendar бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- New user interface of ovulation calendarACIO Ovulation Calendarдобавлена: 18-07-2011ACIO Ovulation Calendarдобавлена: 29-12-2010ACIO Ovulation Calendarдобавлена: 24-09-2009