The Family Tree of Family 1.0.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс. Функции программы:
- составление жизнеописания каждого члена семьи;
- сохранение истории семьи;
- построение всеобщего генеалогического древа для всех людей в списке;
- построение общего генеалогического древа по мужской или женской линии;
- построение персональной генеалогической ветви;
- построение круговой генеалогической таблицы;
- построение древа национальностей;
- составление поколенной росписи;
- составление общего и персонального фотоальбома семьи;
- составление общего и персонального видеоархива семьи;
- хранение копий документов;
- напоминание о Дне Рождения членов семьи и родственников;
- печать генеалогического древа, жизнеописаний и фотографий членов семьи;
- сохранение данных в архиве;
- восстановление данных из архива с функцией совмещения баз;
- экспорт/импорт GEDCOM. Скачать The Family Tree of Family бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
1) Check the list for errors
2) Adding a row after the current
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The Family Tree of Family
История версий
The Family Tree of Family 1.0.5 добавлена: 15-12-2014
The Family Tree of Family 10.0
добавлена: 11-11-2014
The Family Tree of Family 9.8
добавлена: 30-11-2010
The Family Tree of Family 9.7
добавлена: 05-05-2009