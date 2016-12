The Family Tree of Family 1.0.5 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

The Family Tree of Family История версий

The Family Tree of Family 1.0.5 добавлена: 15-12-2014

Программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс. Функции программы:- составление жизнеописания каждого члена семьи;- сохранение истории семьи;- построение всеобщего генеалогического древа для всех людей в списке;- построение общего генеалогического древа по мужской или женской линии;- построение персональной генеалогической ветви;- построение круговой генеалогической таблицы;- построение древа национальностей;- составление поколенной росписи;- составление общего и персонального фотоальбома семьи;- составление общего и персонального видеоархива семьи;- хранение копий документов;- напоминание о Дне Рождения членов семьи и родственников;- печать генеалогического древа, жизнеописаний и фотографий членов семьи;- сохранение данных в архиве;- восстановление данных из архива с функцией совмещения баз;- экспорт/импорт GEDCOM.