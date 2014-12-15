The Family Tree of Family 1.0.5 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Дом и Хобби Генеология The Family Tree of Family   
The Family Tree of Family 1.0.5 обновлено
Программа предназначена для хранения истории и построения генеалогического древа

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 14.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4920

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows 8, Win Vista

Размер: 6.74 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,188

Полная информация>>

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Описание

Программа предназначена для сохранения истории и построения генеалогического древа семьи. С её помощью Вы создадите подробный список членов семьи, добавите их жизнеописания, фото и видео материалы. Программа проста и легка в освоении, имеет понятный и красивый интерфейс. Функции программы:
  - составление жизнеописания каждого члена семьи;
  - сохранение истории семьи;
  - построение всеобщего генеалогического древа для всех людей в списке;
  - построение общего генеалогического древа по мужской или женской линии;
  - построение персональной генеалогической ветви;
  - построение круговой генеалогической таблицы;
  - построение древа национальностей;
  - составление поколенной росписи;
  - составление общего и персонального фотоальбома семьи;
  - составление общего и персонального видеоархива семьи;
  - хранение копий документов;
  - напоминание о Дне Рождения членов семьи и родственников;
  - печать генеалогического древа, жизнеописаний и фотографий членов семьи;
  - сохранение данных в архиве;
  - восстановление данных из архива с функцией совмещения баз;
  - экспорт/импорт GEDCOM. Скачать The Family Tree of Family бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать The Family Tree of Family (6.74 Мб)




Changes on the new version:
1) Check the list for errors 2) Adding a row after the current

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The Family Tree of Family История версий

The Family Tree of Family 1.0.5 добавлена: 15-12-2014
The Family Tree of Family 10.0 добавлена: 11-11-2014
The Family Tree of Family 9.8 добавлена: 30-11-2010
The Family Tree of Family 9.7 добавлена: 05-05-2009




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    семья          генеалогия          родословие          древо          фамилия          имя      

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