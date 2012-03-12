Movie Label 8.0.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Movie Label 8.0.1
Movie Label 2010 – программа для систематизации домашней киноколлекции. Вся информация (включая обложку диска) автоматически загружается из интернета, ее не требуется заполнять.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3167

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 15.92 Мб

Версия от:

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Скачали:: 788

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Movie Label 8.0.1 скриншот

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Описание

Movie Label 2010 – программа для систематизации домашней киноколлекции. Чтобы добавить фильмы в список, необходимо ввести его название, код или выполнить сканирование жесткого диска на Divx. Вся информация (включая обложку диска) автоматически загружается из интернета, ее не требуется заполнять. Поддерживаются любые типы мультимедийных дисков (DVD, Blu-ray, Divx).
   В Movie Label можно, при желании, вести отчет о прокате дисков и покупках. Интерфейс Movie Label переведен на несколько языков и полностью поддерживает Юникод. В основу Movie Label легла стабильная система баз данных, которая работает без сбоев и промедлений даже при больших объемах. При необходимости можно вывести на печать отчет или отобразить подробную статистику. Интерфейс утилиты доступен на английском, немецком, голландском, французском, испанском, датском, португальском, итальянском, хорватском, чешском, норвежском, турецком, китайском, русском и шведском языках.
  
  Movie Label 2010 – многофункциональная система управления базами данных для систематизации киноархивов. К сожалению, несмотря на удачный набор функций и стильный интерфейс, программа не отличается должной стабильностью.
  
  Интерфейс программы похож на приложения Office 2007. Несмотря на достаточную наглядность из-за обилия функций на поиск того или иного инструмента иногда уходит несколько минут. Вводить названия фильмов можно несколькими способами. Программа осуществляет поиск и загрузку информации с IMDb, собирает данные с DVD или импортирует их из текстового файла. Хотя главная задача программы – соблюдение порядка в коллекциях фильмов, с ее помощью также можно просмотреть указанные в каталоге файлы. Чтобы не забыть, где взяты на прокат те или иные фильмы, можно создать список контактов.
  
  В целом, утилита заслуживает положительной оценки, поскольку ничем не уступает своим конкурентам. Единственный ее недостаток в том, что при загрузке информации о фильме из интернета, Movie Label иногда зависает. После повторного запуска приложение работает нормально, но нельзя сказать с уверенностью, что такие случаи единичны, поэтому перед покупкой программы рекомендуется поработать с ней вплотную на протяжении двух недель испытательного периода. Скачать Movie Label бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Movie Label (15.92 Мб)




Changes on the new version:
Variour enhancements and fixes.

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Movie Label История версий

Movie Label 8.0.1 добавлена: 31-03-2012
Movie Label 8.0 добавлена: 11-03-2012
Movie Label 6.2.1 добавлена: 16-02-2011
Movie Label 2011 6.0.1 Build 1232 добавлена: 16-03-2010
Movie Label 5.1.5 добавлена: 09-01-2010




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