Movie Label 8.0.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Movie Label История версий

Movie Label 8.0.1 добавлена: 31-03-2012

Movie Label 2010 – программа для систематизации домашней киноколлекции. Чтобы добавить фильмы в список, необходимо ввести его название, код или выполнить сканирование жесткого диска на Divx. Вся информация (включая обложку диска) автоматически загружается из интернета, ее не требуется заполнять. Поддерживаются любые типы мультимедийных дисков (DVD, Blu-ray, Divx).В Movie Label можно, при желании, вести отчет о прокате дисков и покупках. Интерфейс Movie Label переведен на несколько языков и полностью поддерживает Юникод. В основу Movie Label легла стабильная система баз данных, которая работает без сбоев и промедлений даже при больших объемах. При необходимости можно вывести на печать отчет или отобразить подробную статистику. Интерфейс утилиты доступен на английском, немецком, голландском, французском, испанском, датском, португальском, итальянском, хорватском, чешском, норвежском, турецком, китайском, русском и шведском языках.Movie Label 2010 – многофункциональная система управления базами данных для систематизации киноархивов. К сожалению, несмотря на удачный набор функций и стильный интерфейс, программа не отличается должной стабильностью.Интерфейс программы похож на приложения Office 2007. Несмотря на достаточную наглядность из-за обилия функций на поиск того или иного инструмента иногда уходит несколько минут. Вводить названия фильмов можно несколькими способами. Программа осуществляет поиск и загрузку информации с IMDb, собирает данные с DVD или импортирует их из текстового файла. Хотя главная задача программы – соблюдение порядка в коллекциях фильмов, с ее помощью также можно просмотреть указанные в каталоге файлы. Чтобы не забыть, где взяты на прокат те или иные фильмы, можно создать список контактов.В целом, утилита заслуживает положительной оценки, поскольку ничем не уступает своим конкурентам. Единственный ее недостаток в том, что при загрузке информации о фильме из интернета, Movie Label иногда зависает. После повторного запуска приложение работает нормально, но нельзя сказать с уверенностью, что такие случаи единичны, поэтому перед покупкой программы рекомендуется поработать с ней вплотную на протяжении двух недель испытательного периода. Скачать Movie Label бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Variour enhancements and fixes.Movie Labelдобавлена: 11-03-2012Movie Labelдобавлена: 16-02-2011Movie Labelдобавлена: 16-03-2010Movie Labelдобавлена: 09-01-2010