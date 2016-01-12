МодусДок 6.3.244 скачать бесплатно для Windows 7

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МодусДок 6.3.244 обновлено
Каталогизатор данных- документов, файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок

Общая оценка:

(5) голосов:3
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голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 14 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5260

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win98, WinME, Windows 8, Win Vista

Размер: 4.93 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,744

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Описание

МодусДок - каталогизатор данных, предназначенный для систематизации документов, файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в виде базы данных с целью быстрого и удобного доступа к ним.
  
  База данных в МодусДок состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс и Дерево, причём Дерево генерируется автоматически!
  
  Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.
  
  В группу могут быть объединены документы (как вставленные, так и связанные – ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.
  
  Ссылка (ярлык) на один и тот же объект (документ, программу, папку…) может быть представлена одновременно в нескольких группах.
  
  Ограничений на тип файлов в базе данных МодусДок нет, все объекты, которые запускаются двойным щелчком или из меню "Пуск", также будут запускаться и из каталогизатора МодусДок двойным щелчком по записи или кнопкой на панели инструментов.
  
  Вы можете добавлять в базу данных МодусДок любые документы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой с рабочего стола, из меню «Пуск» или из проводника.
  
  Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения, каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!
  
  Объекты, записываемые в каталогизатор МодусДок, могут находиться не только на локальных дисках компьютера, но и на сменных носителях, а также на удалённых компьютерах (в сети).
  
  Каталогизатор МодусДок позволяет создавать неограниченное количество баз данных с переключением между ними через специальную таблицу или из списка в меню [Файл]. Скачать МодусДок бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать МодусДок (4.93 Мб)




Changes on the new version:
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МодусДок История версий

МодусДок 6.3.244 добавлена: 24-01-2016
МодусДок 6.2.238 добавлена: 17-03-2015
МодусДок 6.2.233 добавлена: 29-10-2014
МодусДок 6.2.232 добавлена: 05-09-2014
МодусДок 6.1.226 добавлена: 20-05-2014




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