МодусДок 6.3.244 скачать бесплатно для Windows 7

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МодусДок История версий

МодусДок 6.3.244 добавлена: 24-01-2016

МодусДок - каталогизатор данных, предназначенный для систематизации документов, файлов, гиперссылок, программ, папок и заметок, в виде базы данных с целью быстрого и удобного доступа к ним.База данных в МодусДок состоит из таблицы групп и таблицы записей. Группы представлены на двух вкладках Индекс и Дерево, причём Дерево генерируется автоматически!Система фильтрации (отбора), расположенная непосредственно над вкладками групп и над каждым полем таблицы записей, позволяет легко и быстро находить нужные данные.В группу могут быть объединены документы (как вставленные, так и связанные – ссылки), ярлыки приложений, создавших эти документы, гиперссылки на Интернет-ресурсы имеющие отношения к документам и программам, представленным в группе, а также ярлыки папок и заметки.Ссылка (ярлык) на один и тот же объект (документ, программу, папку…) может быть представлена одновременно в нескольких группах.Ограничений на тип файлов в базе данных МодусДок нет, все объекты, которые запускаются двойным щелчком или из меню "Пуск", также будут запускаться и из каталогизатора МодусДок двойным щелчком по записи или кнопкой на панели инструментов.Вы можете добавлять в базу данных МодусДок любые документы, ярлыки, папки просто перетаскивая их мышкой с рабочего стола, из меню «Пуск» или из проводника.Можно перетаскивать гиперссылки, выделенный текст, почтовые сообщения, каталогизатор МодусДок автоматически создаст соответствующие записи (гиперссылки или заметки). Кроме того, можно добавить все объекты, находящиеся в папке, просто указав эту папку в диалоговом окне!Объекты, записываемые в каталогизатор МодусДок, могут находиться не только на локальных дисках компьютера, но и на сменных носителях, а также на удалённых компьютерах (в сети).Каталогизатор МодусДок позволяет создавать неограниченное количество баз данных с переключением между ними через специальную таблицу или из списка в меню [Файл]. Скачать МодусДок бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.РџСЂРё РїРµСЂРµС‚Р°СЃРєРёРІР°РЅРёРё Р°РґСЂРµСЃРЅРѕР№ СЃС‚СЂРѕРєРё РёР· Р±СЂР°СѓР·РµСЂР° - РІ РїРѕР»Рµ В«РќР°РёРјРµРЅРѕРІР°РЅРёРµВ» Р·Р°РїРёСЃС‹РІР°РµС‚СЃСЏ РЅР°Р·РІР°РЅРёРµ РІРµР±-СЃС‚СЂР°РЅРёС†С‹. РЈСЃРѕРІРµСЂС€РµРЅСЃС‚РІРѕРІР°РЅРЅРѕ РїСЂРёСЃРІРѕРµРЅРёРµ РЅРѕРјРµСЂР° РЅРѕРІРѕР№ Р·Р°РїРёСЃРё - Р°РЅР°Р»РёР·РёСЂСѓСЋС‚СЃСЏ РЅРѕРјРµСЂР° С‚РµРєСѓС‰РµР№ РіСЂСѓРїРїС‹, Рё С†РёС„СЂРѕРІР°СЏ С‡Р°СЃС‚СЊ РЅР°РёР±РѕР»СЊС€РµРіРѕ РЅРѕРјРµСЂР° СѓРІРµР»РёС‡РёРІР°РµС‚СЃСЏ РЅР° РµРґРёРЅРёС†Сѓ.МодусДокдобавлена: 17-03-2015МодусДокдобавлена: 29-10-2014МодусДокдобавлена: 05-09-2014МодусДокдобавлена: 20-05-2014