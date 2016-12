All My Books 4.9 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе All My Books первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





All My Books История версий

All My Books 4.9 добавлена: 27-10-2016

Незаменимая программа для каждого любителя книг!С помощью All My Books вы можете создать гибкий и удобный в использовании цифровой каталог вашей библиотеки. При этом вам не придётся весь день напролет вводить информацию о книгах вручную, ведь All My Books умеет сама искать и загружать информацию из сети по названию книги, имени ее автора или номеру ISBN! Вы можете хранить в записи каждой книги неограниченное число дополнительных иллюстраций помимо картинки обложки, которая загружается автоматически.Если у вас уже есть цифровая коллекция книг в каком-либо из форматов, вы можете импортировать ее в All My Books. Поддерживается импорт из форматов MS Excel и CSV (текст).Богатые возможности экспорта не оставят равнодушными ни одного книголюба, ведь All My Books умеет экспортировать коллекцию в формат HTML и CHM(с поддержкой редактируемых шаблонов), текстовый формат, формат MS Excel. Кроме того, возможен экспорт коллекции на мобильное устройство под управлением Windows Mobile.Встроенный менеджер отданных книг поможет вам не потерять любимые книги, которые забыли вернуть вам друзья.С помощью All My Books можно вести коллекцию не только привычных бумажных книг, но и электронных и аудиокниг. Установив ссылку на файл книги в All My Books, вы сможете открывать их на чтение или прослушивание прямо из программы! Скачать All My Books бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- added new truly personal rating for books - added menu item "Tools - Batch update book details" for mass update book details either from file or online - added the option for moving articles to the end of titles. Check "Preferences", "Expert options" tabAll My Booksдобавлена: 23-05-2016All My Booksдобавлена: 05-03-2016All My Booksдобавлена: 19-11-2015All My Booksдобавлена: 08-09-2015