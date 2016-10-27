All My Books 4.9 скачать бесплатно для Windows 7

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All My Books 4.9 обновлено
Программа для ведения каталога книг с возможностью загрузки информации из сети

Общая оценка:

(3.3) голосов:3
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голосов:3

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 14110

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Windows 8, Win Vista

Размер: 11.06 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 3,194

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Описание

Незаменимая программа для каждого любителя книг!
  С помощью All My Books вы можете создать гибкий и удобный в использовании цифровой каталог вашей библиотеки. При этом вам не придётся весь день напролет вводить информацию о книгах вручную, ведь All My Books умеет сама искать и загружать информацию из сети по названию книги, имени ее автора или номеру ISBN! Вы можете хранить в записи каждой книги неограниченное число дополнительных иллюстраций помимо картинки обложки, которая загружается автоматически.
  Если у вас уже есть цифровая коллекция книг в каком-либо из форматов, вы можете импортировать ее в All My Books. Поддерживается импорт из форматов MS Excel и CSV (текст).
  Богатые возможности экспорта не оставят равнодушными ни одного книголюба, ведь All My Books умеет экспортировать коллекцию в формат HTML и CHM(с поддержкой редактируемых шаблонов), текстовый формат, формат MS Excel. Кроме того, возможен экспорт коллекции на мобильное устройство под управлением Windows Mobile.
  Встроенный менеджер отданных книг поможет вам не потерять любимые книги, которые забыли вернуть вам друзья.
  С помощью All My Books можно вести коллекцию не только привычных бумажных книг, но и электронных и аудиокниг. Установив ссылку на файл книги в All My Books, вы сможете открывать их на чтение или прослушивание прямо из программы! Скачать All My Books бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать All My Books (11.06 Мб)




Changes on the new version:
- added new truly personal rating for books - added menu item "Tools - Batch update book details" for mass update book details either from file or online - added the option for moving articles to the end of titles. Check "Preferences", "Expert options" tab

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All My Books История версий

All My Books 4.9 добавлена: 27-10-2016
All My Books 4.8 добавлена: 23-05-2016
All My Books 4.7 добавлена: 05-03-2016
All My Books 4.6 добавлена: 19-11-2015
All My Books 4.5 добавлена: 08-09-2015




Похожие теги:

    книга          кталогизатор          библиотека      

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