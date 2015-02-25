XnView 2.30 скачать бесплатно для Windows 7

Одна из лучших программ для просмотра и конвертации графики и видео.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

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XnView История версий

XnView 2.30 добавлена: 25-02-2015

Для тех пользователей, которым по роду своей деятельности приходится часто работать с графикой, надёжным помощником станет простая, но очень эффективная программа XnView - полноценный просмотровщик и конвертер различных видео - файлов и изображений. Утилита поддерживает множество графических форматов видео и изображений, способна с лёгкостью конвертировать друг в друга более 50 графических форматов, а так же корректировать ваши материалы с помощью качественных встроенных фильтров и различных световых и цветовых эффектов.Помимо этого программа позволяет корректировать цифровые изображения, изменяя их размер и положение, склеивая множество снимков в одно панорамное изображение и добавляя к ним множество встроенных графических эффектов. Приложение поддерживает работу со множеством цифровых видеокамер и печатающих устройств, может снять скриншот с экрана, имеет возможность назначения быстрых клавиш для удобства работы с программой и ещё множество полезных функций.Основные возможности.- Программа поддерживает более 400 различных графических форматов с возможностью конвертации между собой около 50 форматов.- В её состав входит множество различных графических эффектов и специальных фильтров (волны, размытие и др).- Любому изображению всегда можно добавить яркости, контраста, освещённости, а также менять количество цветов для окрашивания.- При работе с фотографиями, любое изображение можно увеличить/уменьшить, развернуть или обрезать исходное изображение причём совершенно не теряя качества конечного изображения по сравнению с оригиналом.- Процесс конвертации различных графических форматов можно осуществлять и в пакетном режиме с возможностью последующего переименования конечного файла.- Программа работает в том числе и с мета-данными форматов IPTC или EXIF.- В последующем, из полученных с помощью приложения изображений можно составить собственное слайдшоу с применением всех сделанных в оригинале изменений.- Программа легко сможет произвести захват изображения с экрана рабочего стола, а так же просматривать свои материалы в полноэкранном режиме.- Приложение так же работает и с сетевыми ресурсами, в частности с помощью него можно с лёгкостью создать свою собственную веб-страницу.- Осуществлена работа с многостраничными файлами типа TIFF, а так же с файлами анимации в форматах ICO и GIF.- Программа обладает простым и понятным мультиязычным интерфейсом с поддержкой русского языка, имеет функцию перетаскивания и сравнения созданных изображений.- По завершении конвертации или редактирования файлов, все результаты работы можно распечатать и сохранить в виде снимков.- Необходимо напомнить что помимо основной версии программы, существует так же и портативная версия, не требующая установки на компьютер.- Для удобства работы с файлами, приложение предлагает функцию предпросмотра, использование в работе уменьшенных копий оригиналов, создание собственного списка файлов в автоматическом режиме, поддержку Drag & Drop, а так же создание ярлыков на рабочем столе и в меню "пуск".- Одним из достоинств программы считается возможность её настройки под конкретного пользователя. Интерфейс приложения можно легко настроить под свои нужды, а так же можно оформить саму программу для удобства работы с ней.- Программа обладает множеством встроенных кодеков, с помощью которых становится возможным просмотр конечных материалов не выходя из неё.- Для удобства при работе с программой, в неё входит специальный браузер изображений.- Реализована полноценная работа с командной строкой.Заключение.Огромное количество поддерживаемых графических форматов с возможностью конвертации, удобный и интуитивно - понятный интерфейс с поддержкой русского языка и абсолютно бесплатное распространение сделали XnView по мнению многих пользователей одной из самых лучших программ для просмотра и конвертирования графических и видео - файлов, обойдя даже такого монстра по работе с графикой как ACDSee. Нет сомнений что эта простая, но очень функциональная программа придётся по душе многим благодарным пользователям!XnView - бесплатный просмотрщик, редактор и конвертор графических файлов. Позволяет производить обрезку, изменение размера, гаммы-контраста-яркости-баланса, печать, допускает применение к изображению разнообразных фильтров и многое другое, причем все эти операции и фильтры (в любом сочетании) можно применять сразу к большому количеству файлов Поддерживает 400 графических формата. Интерфейс на 44 языках, в том числе и на русском.При тестировании программы невольно вспоминается другой качественный менеджер ее класса - ACDSee. Хотя последний стал полноценным фото-редактором по цене 50 долларов, XnView удовлетворяет основные потребности пользователя бесплатно. С помощью встроенной системы предпросмотра, приложение отображает 400 форматов изображений и проигрывает несколько форматов мультимедиа, например AVI и MP3.Принцип работы программы знаком многим пользователям, поскольку он похож на Проводник Windows. В левой части экрана отображаются все папки, а их содержимое – в верхней половине правого окна. Если выделить любой из файлов, в нижней части окна появится его превью. При просмотре фотографий, их можно запустить как слайд-шоу и показать в полноэкранном режиме. При чтении файлов TXT или INI, первые строки текста отображаются в виде пиктограммы, а остальное содержание доступно к просмотру без необходимости открывать другие программы.Поддержка различных форматов осуществляется на должном уровне, а интерфейс работает без задержек, даже при показе больших видеофайлов. Встретив нераспознаваемый файл, XnView отображает случайную информацию о нем, которая, возможно, не несет никакой пользы. На случай возникновения проблем в программе есть содержательная, но не избыточная справка.Несколько огорчает неспособность приложения распознавать родной формат файлов. Например, простой текстовый файл с расширением LOG не отобразился как подобный ему с расширением TXT. Недостаток почти не причиняет неудобств, но выделяется на фоне общего качества приложения. Когда необходимо систематизировать, конвертировать или просмотреть значительное число файлов, XnView окажется незаменимым. Скачать XnView бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.XnViewдобавлена: 06-06-2012XnViewдобавлена: 02-03-2010