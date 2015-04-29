Foxit PDF Reader 7.1.5.0425 скачать бесплатно для Windows 7

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Foxit PDF Reader - бесплатная программа для чтения PDF файлов. Может служить альтернативой для популярного просмотрщика PDF - Adobe Reader.

Общая оценка:

(3.5) голосов:14
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голосов:0
Посетители:

голосов:14

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 294626

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 14 Мб

Версия от:

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Комментарии (4)

Скачали:: 87,413

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Лучшая альтернатива Adobe Reader

Самой популярной альтернативой Adobe Reader для Windows всегда являлся Foxit Reader, но его последняя версия сдает позиции. Переход от второй к третьей версии ознаменовался появлением нескольких функций, что справедливо и для нового релиза, который, однако, таит в себе неприятные сюрпризы.

Больше времени отнимает процесс установки. Инсталлятор автоматически утверждает согласие пользователя с лицензионным соглашением и предлагает установку поисковой панели Foxit, которая прописывает Ask.com в качестве домашней страницы и поисковой системы по умолчанию. Более того, мастер устанавливает дополнение Foxit для Firefox и создает ярлыки со ссылкой на eBay на рабочем столе, в меню быстрого запуска и меню «Пуск». В ходе тестирования инсталлятор также указал Foxit в качестве PDF-ридера по умолчанию, хотя галочки в соответствующем окне не было.

Интерфейс 4-й версии практически не отличается от предыдущего релиза. Панель инструментов по-прежнему содержит ряд пиктограмм. В принципе, дизайн неплохо смотрится, но он больше подходит для Windows XP и вряд ли понравится современным пользователям. К счастью, внешний вид панели можно изменить, кликнув по ней правой кнопкой мыши.

Новые функции только доказывают, что альтернативы Adobe Reader следует принять во внимание. Приложение поддерживает вкладки, автоматическую прокрутку и содержит целый ряд инструментов измерения. Foxit устранил необходимость установки панели инструментов для доступа к функциям редактирования, в том числе, выделению, комментированию и созданию гиперссылок. Появилась новая функция просмотра текста, которая автоматически удаляет все картинки и таблицы из PDF, оставляя только текст. В бесплатной версии теперь можно печатать документы без водяных знаков.

В Foxit, однако, отсутствует ряд важных функций, в том числе, создание PDF-документов. Кроме того, программа назойливо предлагает добавить новые функции при каждом запуске, что не особо приятно, несмотря на то, что эти функции бесплатны. Например, если открыть интерфейс приложения, не загрузив файла, в Foxit отобразится реклама кооперативной системы OnDemandCM. После установки дополнения потребуется регистрация на сайте Foxit, но использовать плагин можно только за деньги.

Foxit Reader не отличался особой стабильностью в ходе тестирования. Чаще всего, PDF-файлы открываются быстро, но иногда программа зависает. В целом, Foxit использует гораздо меньше системных ресурсов, чем Adobe Reader. Однако он начинает терять свою позицию, уступая другим альтернативам.


Обзор версии 4.0.0.619 от: 14-07-2010 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Foxit PDF Reader - бесплатная программа для чтения PDF файлов. Может служить альтернативой для популярного просмотрщика PDF - Adobe Reader. Позволяет выделять и копировать текст в буфер обмена, а также производить поиск по тексту. Имеет простой и интуитивно понятный интерфейс, сравнительно небольшой размер и быструю скорость работы.
  
   Откровенно говоря, Adobe Reader создает ненужные проблемы. Он много весит, медленно грузится и содержит функции, которые вряд ли понадобятся большинству пользователей. Foxit PDF Reader меньше в размере и наделен необходимыми опциями, например, Аннотации, в то же время являясь программой для чтения документов формата PDF.
  
  Интерфейс приложения по дизайну похож на Adobe, поэтому привычке изменять не придется. По разборчивости текста программа почти не уступает Acrobat. По сравнению с последним, она запускается на удивление быстро. Правда, придется немного попотеть, чтобы приложение работало в браузере, но необходимую помощь можно получить на форуме поддержки Foxit. Скачанные из Интернета PDf-файлы удобно открываются в отдельном окне Foxit, не нагружая сам браузер.
  
  Старая версия Foxit отнимала много памяти, что было ее главным недостатком, который теперь упразднен. С последними обновлениями исправлена проблема с гиперссылками, открыта поддержка мультимедиа, введена функция печати выделенной области, а в окне приложения появились вкладки: теперь можно с легкостью читать несколько файлов PDF одновременно. В целом, если Вы не поклонник Adobe, почему бы не дать шанс его бесплатной альтернативе? Скачать Foxit PDF Reader бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Foxit PDF Reader (14 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: Сергей, (Foxit PDF Reader 5.4.5.114)
Скачаю, проверю, отпишусь
09:48:49, 07-04-2013

2. Добавил: oljas, (Foxit PDF Reader 5.1.3.1201)
xxx
02:45:58, 13-12-2012

3. Добавил: emilia, (Foxit PDF Reader 5.1.3.1201)
ok
05:09:10, 27-06-2012

4. Добавил: Helen341, (Foxit PDF Reader 5.1.3.1201)
хороая программа
16:51:10, 31-05-2012

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Foxit PDF Reader История версий

Foxit PDF Reader 7.1.5.0425 добавлена: 29-04-2015
Foxit PDF Reader 5.4.5.114 добавлена: 16-01-2013
Foxit PDF Reader 5.1.3.1201 добавлена: 07-12-2011
Foxit PDF Reader 5.1.0.1021 добавлена: 27-10-2011
Foxit PDF Reader 4.3.1.0118 добавлена: 20-01-2011




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Интерфейс
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  • Currently 5/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
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