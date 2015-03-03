FastPictureViewer 1.9 Build 345 скачать бесплатно для Windows 7

Простая программа для быстрого просмотра фотографий

FastPictureViewer – отличная альтернатива встроенному в Windows инструменту для просмотра изображений.

FastPictureViewer – нересурсоемкая и наглядная программа для просмотра фотографий, с помощью которой можно быстро ознакомиться с содержимым любой папки. Просмотреть изображения можно с помощью нескольких комбинаций клавиш (стрелки, клавиши + и -, клавиши Page Up и Page Down), а также прокручивая их колесиком мыши. Кнопки мыши можно настроить для масштабирования фотографии по клику.

FastPictureViewer используется для просмотра изображений только в форматах JPG и HD. Программа поддерживает систему рейтингов Adobe XMP, совместимую с большинством программ для обработки фотографий, включая Adobe Lightroom.

В приложении предусмотрено минимальное количество функций. В нем нет очень многих инструментов, присущих программам для просмотра изображений. Тем не менее, FastPictureViewer незаменим в случаях, когда нужно просто просмотреть фотографии и выбрать из них лучшие для дальнейшей обработки.

Интерфейс программы выполнен в простом стиле и темных тонах, что позволяет сконцентрировать внимание на фотографии.

FastPictureViewer – простая и удобная программа для просмотра большого числа фотографий. Не содержит дополнительных инструментов для обработки снимков.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Программа FastPictureViewer разработана с учетом потребностей профессиональных фотографов. С помощью FastPictureViewer (32-битной или 64-битной версий) можно просмотреть и отобрать фотографии. В программе предусмотрены полное управление цветовыми профилями и поддержка профилируемых мониторов. В набор инструментов входят функции копировать/переместить/удалить, а также система рейтингов Adobe XMP и Microsoft Photo для быстрого просмотра, отбора и оценки большого количества изображений.

В интерфейсе отображаются параметры съемки (выдержка, диафрагма, светочувствительность, компенсация экспозиции) и RGB-гистограмма, а также предусмотрен встроенный инструмент для запуска приложений. Программа подключается к камерам, работающим по протоколу MTP/PTP. В их число входит большинство зеркальных фотокамер Nikon и Canon.

При наличии декодеров от производителя камеры или сторонних разработчиков, в FastPictureViewer можно просмотреть файлы формата RAW, включая Nikon NEF, Canon CR2, Panasonic RW2, Olympus ORF и Adobe DNG. Программа также поддерживает стандартные форматы графических изображений, включая TIFF/MTIFF, JPEG, HD Photo, PNG, GIF, BMP и ICO.

Интерфейс приложения переведен на несколько языков, включая китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, русский и испанский. Благодаря поддержке стандарта Юникод в программе можно просмотреть фотографии из папки с названием на любом языке. Будучи одной из первых программ в своем роде, FastPictureViewer проста в использовании и отличается высокой скоростью работы.

С помощью FastPictureViewer можно значительно ускорить рабочий процесс.

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе FastPictureViewer первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





FastPictureViewer История версий

FastPictureViewer 1.9 Build 345 добавлена: 03-03-2015

Скачать FastPictureViewer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.FastPictureViewerдобавлена: 13-07-2013FastPictureViewerдобавлена: 05-05-2012FastPictureViewerдобавлена: 16-04-2012FastPictureViewerдобавлена: 12-12-2011