FastPictureViewer 1.9 Build 345 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Графика Просмотрщики FastPictureViewer   
FastPictureViewer 1.9 Build 345
Простая программа для просмотра фотографий в полноэкранном режиме или окне любого размера.

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:1

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7169

ОС: Win2003, Win7 x32, Win7 x64, WinVista, WinXP

Размер: 88 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,910

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Простая программа для быстрого просмотра фотографий

 FastPictureViewer – отличная альтернатива встроенному в Windows инструменту для просмотра изображений.

 FastPictureViewer – нересурсоемкая и наглядная программа для просмотра фотографий, с помощью которой можно быстро ознакомиться с содержимым любой папки. Просмотреть изображения можно с помощью нескольких комбинаций клавиш (стрелки, клавиши + и -, клавиши Page Up и Page Down), а также прокручивая их колесиком мыши. Кнопки мыши можно настроить для масштабирования фотографии по клику.

 FastPictureViewer используется для просмотра изображений только в форматах JPG и HD. Программа поддерживает систему рейтингов Adobe XMP, совместимую с большинством программ для обработки фотографий, включая Adobe Lightroom.

 В приложении предусмотрено минимальное количество функций. В нем нет очень многих инструментов, присущих программам для просмотра изображений. Тем не менее, FastPictureViewer незаменим в случаях, когда нужно просто просмотреть фотографии и выбрать из них лучшие для дальнейшей обработки.

 Интерфейс программы выполнен в простом стиле и темных тонах, что позволяет сконцентрировать внимание на фотографии.

 FastPictureViewer – простая и удобная программа для просмотра большого числа фотографий. Не содержит дополнительных инструментов для обработки снимков.


Обзор версии 1.5.194.0 от: 17-05-2011 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

 Программа FastPictureViewer разработана с учетом потребностей профессиональных фотографов. С помощью FastPictureViewer (32-битной или 64-битной версий) можно просмотреть и отобрать фотографии. В программе предусмотрены полное управление цветовыми профилями и поддержка профилируемых мониторов. В набор инструментов входят функции копировать/переместить/удалить, а также система рейтингов Adobe XMP и Microsoft Photo для быстрого просмотра, отбора и оценки большого количества изображений.

 В интерфейсе отображаются параметры съемки (выдержка, диафрагма, светочувствительность, компенсация экспозиции) и RGB-гистограмма, а также предусмотрен встроенный инструмент для запуска приложений. Программа подключается к камерам, работающим по протоколу MTP/PTP. В их число входит большинство зеркальных фотокамер Nikon и Canon.

 При наличии декодеров от производителя камеры или сторонних разработчиков, в FastPictureViewer можно просмотреть файлы формата RAW, включая Nikon NEF, Canon CR2, Panasonic RW2, Olympus ORF и Adobe DNG. Программа также поддерживает стандартные форматы графических изображений, включая TIFF/MTIFF, JPEG, HD Photo, PNG, GIF, BMP и ICO.

 Интерфейс приложения переведен на несколько языков, включая китайский, французский, немецкий, итальянский, японский, русский и испанский. Благодаря поддержке стандарта Юникод в программе можно просмотреть фотографии из папки с названием на любом языке. Будучи одной из первых программ в своем роде, FastPictureViewer проста в использовании и отличается высокой скоростью работы.

 С помощью FastPictureViewer можно значительно ускорить рабочий процесс.

Скачать FastPictureViewer бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать FastPictureViewer (88 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе FastPictureViewer первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




FastPictureViewer История версий

FastPictureViewer 1.9 Build 345 добавлена: 03-03-2015
FastPictureViewer 1.9 Build 305 добавлена: 13-07-2013
FastPictureViewer 1.8.251.0 добавлена: 05-05-2012
FastPictureViewer 1.8 Build 246 добавлена: 16-04-2012
FastPictureViewer 1.6.226.0 добавлена: 12-12-2011




Похожие теги:

         

Похожие программы:

Foxit PDF Reader 7.1.5.0425 скриншот Foxit PDF Reader 7.1.5.0425
Foxit PDF Reader - бесплатная программа для чтения PDF файлов. Может служить альтернативой для популярного просмотрщика PDF - Adobe Reader.
- Freeware | 87,413 Скачали
Picasa Photo Organizer 3.9.1 Build 136.7 скриншот Picasa Photo Organizer 3.9.1 Build 136.7
Новая Picasa, программа для просмотра фото, пока находится на стадии бета, но все ее функции уже можно протестировать
- Freeware | 23,735 Скачали
Free DWG Viewer 7.0.0.18 скриншот Free DWG Viewer 7.0.0.18
Приложение для просмотра файлов DWG, DXF и DWF.
- Freeware | 72,107 Скачали
Djvu Reader 2.0.0.26 скриншот Djvu Reader 2.0.0.26
Djvu Reader программа для чтения djvu файлов, с некоторыми другими возможностями, такими как создание скриншотов выделенной области.
- Freeware | 54,601 Скачали
ACDSee Pro 5.1.137 скриншот ACDSee Pro 5.1.137
ACDSee - Самая популярная программа для просмотра, редактирования, печати и конвертирования графических файлов.
- Trial | 5,533 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой FastPictureViewer, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя FastPictureViewer получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,742

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,475

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971

Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 5/5.
Стабильность
  • Currently 5/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
56K
3h 34m 33s
64K
3h 7m 44s
128K
1h 33m 52s
768K
13m 4s
1.44M
8m 21s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.