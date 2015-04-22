Screenshot Creator 4.1.6.0 скачать бесплатно для Windows 7

Простой инструмент для снятия скриншотов

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

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Виталий, (Screenshot Creator 3.0 Final)

Новая версия ***kvsoft.esy.es/down/scrnstcr/scrnstcr4.zip

12:21:24, 21-04-2015 1. Добавил:, (Screenshot Creator 3.0 Final)Новая версия ***kvsoft.esy.es/down/scrnstcr/scrnstcr4.zip

Вячеслав, (Screenshot Creator 2.1 Final)

На официальном сайте программы (scrnstcr.500mb***) доступна новая версия программы: 3.0 Final.



Что нового:



* Новое графическое оформление;

* Улучшена совместимость с ОС Windows Vista/7;

* Добавлена возможность выполнения произвольной команды после сохранения файла;

* Исправлена ошибка: В Windows Vista/7, при нажатии клавиши ALT в настройках программы пропадали элементы управления;

* Исправлена ошибка: при импорте/экспорте настроек в файл INI не все настройки восстанавливались;

* С целью снижения потребления ресурсов системы программой было принято решение отказаться от использования упаковщика UPX.



Скачать можно здесь: ***scrnstcr.500mb***/download/

20:35:32, 13-10-2012 2. Добавил:, (Screenshot Creator 2.1 Final)На официальном сайте программы (scrnstcr.500mb***) доступна новая версия программы: 3.0 Final.Что нового:* Новое графическое оформление;* Улучшена совместимость с ОС Windows Vista/7;* Добавлена возможность выполнения произвольной команды после сохранения файла;* Исправлена ошибка: В Windows Vista/7, при нажатии клавиши ALT в настройках программы пропадали элементы управления;* Исправлена ошибка: при импорте/экспорте настроек в файл INI не все настройки восстанавливались;* С целью снижения потребления ресурсов системы программой было принято решение отказаться от использования упаковщика UPX.Скачать можно здесь: ***scrnstcr.500mb***/download/

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Screenshot Creator История версий

Screenshot Creator 4.1.6.0 добавлена: 22-04-2015

Снятие скриншотов совсем не обязательно предполагает их последующее редактирование. Часто пользователи ограничиваются простым снимком экрана, но для его создания почему-то используют какое-нибудь “неповоротливое” приложение типа Snagit, хотя вполне можно обойтись более простыми, но не менее эффективными программными средствами. Одной из таких программ является очень простая и удобная утилита Screenshot Creator. Эта маленькая бесплатная утилита в плане снятия скриншотов ничем не уступает более навороченным приложениям со встроенным редактором и множеством дополнительных эффектов.Главными достоинствами Screenshot Creator являются работа в фоновом режиме, минимальный объем потребляемых ресурсов и поддержка горячих клавиш. Screenshot Creator умеет делать снимки всего экрана, активного окна, а также выделенной области. За исключением создания скриншота выделенной области, где использование мышки является неизбежностью, полноэкранные снимки можно делать нажатием всего одной кнопки. Разумеется, параметры автосохранения можно настраивать.Поскольку Screenshot Creator не имеет активного окна или панели инструментов (еще одно отличие), сразу после запуска утилита сворачивается в трей. При клике по значку утилиты появляется небольшое опциональное окошко, в котором можно настроить программу в соответствии со своим нуждами. Во вкладке основных настроек можно установить режим работы, прописать утилиту в автозагрузку, выбрать язык интерфейса (русский установлен по умолчанию), а также задать уровень компрессии для форматов JPG и PNG. Помимо этих двух форматов Screenshot Creator поддерживает создание скриншотов в формате TIF и BMP.Автосохранение - очень полезная опция, позволяющая автоматически присваивать скриншотам имя и порядковый номер. Во вкладке автосохранения также можно указать директорию, куда Screenshot Creator будет сохранять готовые изображения. Помимо автосохранения в выбранную директорию Screenshot Creator может копировать снятые скриншоты в буфер обмена.Открыв вкладку “События и уведомления” вы можете настроить воспроизведение звука при снятии скриншота, накладывать на изображения текстовые надписи с указанием даты создания, а также указать, какое действие должна выполнить утилита после сохранения файла. Еще одной отличительной особенностью Screenshot Creator является функция серийной съемки. Данный инструмент окажется очень кстати при снятии скриншотов с игр, где важна каждая доля секунды. В режиме серийной съемки программа может сделать 9999 снимков с интервалом в 0.1 секунды! Также вы можете установить ограничение на количество снимков, сделав которые, программа завершит свою работу.В новой версии программы исправлены мелкие ошибки, расширены настройки, а главное, реализована возможность редактирования исходного кода, благодаря чему любой программист может модифицировать эту программу и распространять с соответствии с условиями лицензии GNU GPL v3.Screenshot Creator - открытая (Open Source) программа для создания снимков экрана, по возможностям не уступающая многим платным аналогам, распростроняющаяся под лицензией GNU GPL v3. С помощью Screenshot Creator можно создавать снимки всего экрана, активного окна и области выбранной вручную, на снимок можно наложить надпись с датой и временем. Поддерживаются графические форматы BMP, JPEG, PNG и TIFF. Для форматов JPEG и PNG можно указать уровень компрессии. Скачать Screenshot Creator бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Screenshot Creatorдобавлена: 14-10-2012Screenshot Creatorдобавлена: 26-05-2012