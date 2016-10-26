Scanitto 1.26 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Используя сканер, дома или в офисе, Вы наверняка сталкивались с такими проблемами:
- неудобный и достаточно сложный интерфейс программ сканирования, которые поставляются со сканерами;
- отсутствие возможности сохранения изображений в необходимом Вам формате;
- отсутствие функции прямой печати, которая сэкономила бы Вам много времени.
Для упрощения процесса сканирования была разработана программа Scanitto, которая позволит Вам быстро и удобно получить изображения со сканера.
Воспользовавшись программой Scanitto, Вы получаете возможность легко и просто сканировать изображения, документы или фотографии, и сохранять их в удобном для вас формате. Кроме того, Scanitto порадует вас функцией прямой печати на принтере, что позволит использовать ваш принтер и сканер как копир.
Использовать Scanitto просто, Вам нужно лишь выбрать сканер, указать параметры сканирования и папку для сохранения изображений. Вы сможете сразу же распечатать их на принтере.
Scanitto предоставит Вам:
- Простой и удобный интерфейс
- Функцию прямой печати отсканированных изображений. Создание копий
- Возможность сохранения отсканированных изображений в следующих форматах: bmp, jpeg, tiff, png, pdf, gif.
- Выбор необходимого Вам разрешения и цветности изображения
- Совместимость со всеми TWAIN сканерами. Скачать Scanitto бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Set of default values for destination folder, file format and native TWAIN UI visibility;
Improved Look and Feel;
New menu icons;
Changed web-site links;
New digital signature and dual sign
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Scanitto
История версий
Scanitto 1.26 добавлена: 30-10-2016
Scanitto 1.25
добавлена: 29-06-2014
Scanitto 1.24.1
добавлена: 24-10-2013
Scanitto 1.24.0.0
добавлена: 18-10-2013
Scanitto 1.24
добавлена: 22-07-2013