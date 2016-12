Scanitto 1.26 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Scanitto История версий

Scanitto 1.26 добавлена: 30-10-2016

Используя сканер, дома или в офисе, Вы наверняка сталкивались с такими проблемами:- неудобный и достаточно сложный интерфейс программ сканирования, которые поставляются со сканерами;- отсутствие возможности сохранения изображений в необходимом Вам формате;- отсутствие функции прямой печати, которая сэкономила бы Вам много времени.Для упрощения процесса сканирования была разработана программа Scanitto, которая позволит Вам быстро и удобно получить изображения со сканера.Воспользовавшись программой Scanitto, Вы получаете возможность легко и просто сканировать изображения, документы или фотографии, и сохранять их в удобном для вас формате. Кроме того, Scanitto порадует вас функцией прямой печати на принтере, что позволит использовать ваш принтер и сканер как копир.Использовать Scanitto просто, Вам нужно лишь выбрать сканер, указать параметры сканирования и папку для сохранения изображений. Вы сможете сразу же распечатать их на принтере.Scanitto предоставит Вам:- Простой и удобный интерфейс- Функцию прямой печати отсканированных изображений. Создание копий- Возможность сохранения отсканированных изображений в следующих форматах: bmp, jpeg, tiff, png, pdf, gif.- Выбор необходимого Вам разрешения и цветности изображения- Совместимость со всеми TWAIN сканерами. Скачать Scanitto бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.