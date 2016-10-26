Scanitto 1.26 скачать бесплатно для Windows 7

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Scanitto 1.26 обновлено
Scanitto - небольшая программа для сканирования изображений с TWAIN сканеров

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 12508

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 2.43 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 3,618

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Описание

Используя сканер, дома или в офисе, Вы наверняка сталкивались с такими проблемами:
  - неудобный и достаточно сложный интерфейс программ сканирования, которые поставляются со сканерами;
  - отсутствие возможности сохранения изображений в необходимом Вам формате;
  - отсутствие функции прямой печати, которая сэкономила бы Вам много времени.
  
  Для упрощения процесса сканирования была разработана программа Scanitto, которая позволит Вам быстро и удобно получить изображения со сканера.
  
  Воспользовавшись программой Scanitto, Вы получаете возможность легко и просто сканировать изображения, документы или фотографии, и сохранять их в удобном для вас формате. Кроме того, Scanitto порадует вас функцией прямой печати на принтере, что позволит использовать ваш принтер и сканер как копир.
  
  Использовать Scanitto просто, Вам нужно лишь выбрать сканер, указать параметры сканирования и папку для сохранения изображений. Вы сможете сразу же распечатать их на принтере.
  
  Scanitto предоставит Вам:
  - Простой и удобный интерфейс
  - Функцию прямой печати отсканированных изображений. Создание копий
  - Возможность сохранения отсканированных изображений в следующих форматах: bmp, jpeg, tiff, png, pdf, gif.
  - Выбор необходимого Вам разрешения и цветности изображения
  - Совместимость со всеми TWAIN сканерами. Скачать Scanitto бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Scanitto (2.43 Мб)




Changes on the new version:
Set of default values for destination folder, file format and native TWAIN UI visibility; Improved Look and Feel; New menu icons; Changed web-site links; New digital signature and dual sign

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Scanitto История версий

Scanitto 1.26 добавлена: 30-10-2016
Scanitto 1.25 добавлена: 29-06-2014
Scanitto 1.24.1 добавлена: 24-10-2013
Scanitto 1.24.0.0 добавлена: 18-10-2013
Scanitto 1.24 добавлена: 22-07-2013




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