RonyaSoft Poster Printer 3.02.14 скачать бесплатно для Windows 7

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RonyaSoft Poster Printer История версий

RonyaSoft Poster Printer 3.02.14 добавлена: 10-10-2016

Poster Printer – незаменимая вещь для людей, желающих печатать большие плакаты рекламные объявления и знаки на обыкновенном принтере, не прибегая к специальным полиграфическим станкам.Вы можете создать плакат из любого изображения, документа Word или Excel. ProPoster поддерживает работу цифровых камер, сканеров и значит это, что можно вносить в программу любое изображение с чего угодно без сторонних приложений.Благодаря русскоязычному интерфейсу пользователь любого уровня знаний ПК создаст высококачественный плакат за считанные минуты.Вы на листах маленьких размеров (А4 и А5) сможете печатать изображения, склеиваемые в форматы А0, А1, А2, А3 или заданные вами. Так можно напечатать и склеить плакат максимальным размером 10*10 метров.Имеется предварительный просмотр, работа с самыми популярными графическими форматами и многое другое. Берем ножницы, клей и, подключая смекалку, собираем любую напечатанную картину, которая вам необходима!Poster Printer – условно-бесплатная программа, которая в бесплатном режиме печатает не больше 3-х листов. Установку приложения производим на операционные системы Windows 2000/XP. Скачать RonyaSoft Poster Printer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Default printer bug fixedRonyaSoft Poster Printerдобавлена: 05-09-2016RonyaSoft Poster Printerдобавлена: 10-04-2016RonyaSoft Poster Printerдобавлена: 22-02-2016RonyaSoft Poster Printerдобавлена: 22-10-2015