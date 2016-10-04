RonyaSoft Poster Printer 3.02.14 скачать бесплатно для Windows 7

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RonyaSoft Poster Printer 3.02.14
Poster Printer – незаменимая вещь для людей, желающих печатать большие плакаты рекламные объявления и знаки на обыкновенном принтере, не прибегая к специальным полиграфическим станкам.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2037

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2003, Windows 8, Windows Server 2012, Win Vista

Размер: 5.50 Мб

Версия от:

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Полная информация>>

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Описание

Poster Printer – незаменимая вещь для людей, желающих печатать большие плакаты рекламные объявления и знаки на обыкновенном принтере, не прибегая к специальным полиграфическим станкам.

Вы можете создать плакат из любого изображения, документа Word или Excel. ProPoster поддерживает работу цифровых камер, сканеров и значит это, что можно вносить в программу любое изображение с чего угодно без сторонних приложений.

Благодаря русскоязычному интерфейсу пользователь любого уровня знаний ПК создаст высококачественный плакат за считанные минуты.

Вы на листах маленьких размеров (А4 и А5) сможете печатать изображения, склеиваемые в форматы А0, А1, А2, А3 или заданные вами. Так можно напечатать и склеить плакат максимальным размером 10*10 метров.

Имеется предварительный просмотр, работа с самыми популярными графическими форматами и многое другое. Берем ножницы, клей и, подключая смекалку, собираем любую напечатанную картину, которая вам необходима!

Poster Printer – условно-бесплатная программа, которая в бесплатном режиме печатает не больше 3-х листов. Установку приложения производим на операционные системы Windows 2000/XP. Скачать RonyaSoft Poster Printer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RonyaSoft Poster Printer (5.50 Мб)




Changes on the new version:
Default printer bug fixed

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RonyaSoft Poster Printer История версий

RonyaSoft Poster Printer 3.02.14 добавлена: 10-10-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.11 добавлена: 05-09-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.08 добавлена: 10-04-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.06 добавлена: 22-02-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.04 добавлена: 22-10-2015




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