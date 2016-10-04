RonyaSoft Poster Printer 3.02.14 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Poster Printer – незаменимая вещь для людей, желающих печатать большие плакаты рекламные объявления и знаки на обыкновенном принтере, не прибегая к специальным полиграфическим станкам.
Вы можете создать плакат из любого изображения, документа Word или Excel. ProPoster поддерживает работу цифровых камер, сканеров и значит это, что можно вносить в программу любое изображение с чего угодно без сторонних приложений.
Благодаря русскоязычному интерфейсу пользователь любого уровня знаний ПК создаст высококачественный плакат за считанные минуты.
Вы на листах маленьких размеров (А4 и А5) сможете печатать изображения, склеиваемые в форматы А0, А1, А2, А3 или заданные вами. Так можно напечатать и склеить плакат максимальным размером 10*10 метров.
Имеется предварительный просмотр, работа с самыми популярными графическими форматами и многое другое. Берем ножницы, клей и, подключая смекалку, собираем любую напечатанную картину, которая вам необходима!
Poster Printer – условно-бесплатная программа, которая в бесплатном режиме печатает не больше 3-х листов. Установку приложения производим на операционные системы Windows 2000/XP. Скачать RonyaSoft Poster Printer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Default printer bug fixed
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RonyaSoft Poster Printer
История версий
RonyaSoft Poster Printer 3.02.14 добавлена: 10-10-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.11
добавлена: 05-09-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.08
добавлена: 10-04-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.06
добавлена: 22-02-2016
RonyaSoft Poster Printer 3.02.04
добавлена: 22-10-2015