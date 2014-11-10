Falco Auto Image 9.5 скачать бесплатно для Windows 7

Изображения должны быть уникальными! Falco Auto Image в помощь

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Falco Auto Image История версий

Falco Auto Image 9.5 добавлена: 16-11-2014

Falco Auto Image – это очень полезная программа, которая поможет редактировать изображения и обеспечит уникальность имеющимся. Приложение понимает множество форматов, считыванием которых и будет заниматься с дисков, сканеров, телефонов и камер. Разработчики внедрили набор эффектов для обработки, например: вращение изображений, добавление текста, отражение по горизонтали и вертикали.Возможность сохранять и загружать эффекты в/с файлов FCG.• работа с изображениями таких форматов: PNG, GIF, BMP, JPG, TIF, PSD, PCD и т.д.;• сохранение результатов в форматы: ICO, TIF, BMP, GIF, PNG, JPG, TGA и т.д.;• возможность редактирования цветов и оттенков;• применение эффектов: яркость/контрастность, инвертирование цветов, черно-белый эффект, размытие, резкость, кадрирование, подсветка, редактирование размера и т.д.;• предварительный просмотр и дальнейшая отправка на печать;• возможность редактирования файлов формата AVI;• загрузка финальных результатов на внешний сервер.Приложение полностью бесплатно, имеет простой англоязычный интерфейс и предоставляет возможность установки на операционные системы Windows XP/Vista/7.Позволяет манипулировать изображение.1. Загрузка BMP, GIF(Анимированные), PNG, JPG, PSD, TIF, TGA, PCD, AVI файлы.2. Сохранение в JPG, GIF(Анимированные), PNG, BMP, TIF, TGA, AVI.3. Работа с Веб Камерой и Сканером.4. Эффекты - Contrast, Brightness, Invert Colors, Blur, GrayScale, HSB Adjustment, Sharpen, Emboss, Crop, Lightings, Resize.5. Сохранение настроек и загрузка.6. Добавление текста, времени и даты.7. Повороты, Флипы, Обмены цветов.8. Загрузка предыдущего и последующего файлов.9. Печать и просмотр печати.10. Маска и Бордюр включены.11. Файлы различных расширений могут загружаться автоматически.12. AVI процессинг поддержка.13. AVI2GIF, GIF2AVI конверсия.14. Выгрузка на внешний сервер.15. Установка перспективы. Скачать Falco Auto Image бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- New Version.Falco Auto Imageдобавлена: 06-12-2011Falco Auto Imageдобавлена: 10-11-2011Falco Auto Imageдобавлена: 13-10-2011Falco Auto Imageдобавлена: 20-09-2011