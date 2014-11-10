Falco Auto Image 9.5 скачать бесплатно для Windows 7

Изображения должны быть уникальными! Falco Auto Image в помощь
Falco Auto Image – это очень полезная программа, которая поможет редактировать изображения и обеспечит уникальность имеющимся. Приложение понимает множество форматов, считыванием которых и будет заниматься с дисков, сканеров, телефонов и камер. Разработчики внедрили набор эффектов для обработки, например: вращение изображений, добавление текста, отражение по горизонтали и вертикали.
Возможность сохранять и загружать эффекты в/с файлов FCG. Главные особенности Falco Auto Image:
• работа с изображениями таких форматов: PNG, GIF, BMP, JPG, TIF, PSD, PCD и т.д.;
• сохранение результатов в форматы: ICO, TIF, BMP, GIF, PNG, JPG, TGA и т.д.;
• возможность редактирования цветов и оттенков;
• применение эффектов: яркость/контрастность, инвертирование цветов, черно-белый эффект, размытие, резкость, кадрирование, подсветка, редактирование размера и т.д.;
• предварительный просмотр и дальнейшая отправка на печать;
• возможность редактирования файлов формата AVI;
• загрузка финальных результатов на внешний сервер.
Приложение полностью бесплатно, имеет простой англоязычный интерфейс и предоставляет возможность установки на операционные системы Windows XP/Vista/7.
Обзор версии 6.2 от: 11-07-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.
Описание
Позволяет манипулировать изображение.
1. Загрузка BMP, GIF(Анимированные), PNG, JPG, PSD, TIF, TGA, PCD, AVI файлы.
2. Сохранение в JPG, GIF(Анимированные), PNG, BMP, TIF, TGA, AVI.
3. Работа с Веб Камерой и Сканером.
4. Эффекты - Contrast, Brightness, Invert Colors, Blur, GrayScale, HSB Adjustment, Sharpen, Emboss, Crop, Lightings, Resize.
5. Сохранение настроек и загрузка.
6. Добавление текста, времени и даты.
7. Повороты, Флипы, Обмены цветов.
8. Загрузка предыдущего и последующего файлов.
9. Печать и просмотр печати.
10. Маска и Бордюр включены.
11. Файлы различных расширений могут загружаться автоматически.
12. AVI процессинг поддержка.
13. AVI2GIF, GIF2AVI конверсия.
14. Выгрузка на внешний сервер.
15. Установка перспективы. Скачать Falco Auto Image бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
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Falco Auto Image
История версий
Falco Auto Image 9.5 добавлена: 16-11-2014
Falco Auto Image 6.2
добавлена: 06-12-2011
Falco Auto Image 6.1
добавлена: 10-11-2011
Falco Auto Image 6.0
добавлена: 13-10-2011
Falco Auto Image 5.9.3
добавлена: 20-09-2011