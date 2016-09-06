BlindScanner Pro 4.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Графика Разное BlindScanner Pro   
BlindScanner Pro 4.0 обновлено
BlindScanner Pro позволяет работать со сканером по сети

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 10993

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, WinServer, Win Vista

Размер: 12.65 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,174

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!

Результат проверки на вирусы


Описание

Иногда перед пользователями одной локальной сети встает вопрос: стоит ли покупать еще один сканер, если таковой уже имеется дома или в офисе только для того, чтобы получить возможность сканировать всем, не отвлекая коллег от их важной работы? Программа BlindScanner Pro расшарит (сделает общедоступным) и откроет доступ к сканеру в локальной сети, неподключенному напрямую к Вашему компьютеру, а установленному, например, на компьютере, который расположен в соседнем кабинете. Можно сканировать, используя свои любимые программы, текстовые и графические редакторы, такие как Adobe PhotoShop, XnView, ABBYY FineReader или MS Word, достаточно выбрать драйвер BlindScanner Pro в списке установленных сканеров и указать необходимые цвет, разрешение и размер сканируемого изображения. BlindScanner Pro позволяет использовать несколько серверов и все сканеры на них, с выбором на стороне клиента. Также как и программы, поставляемые со сканерами, BlindScanner Pro позволяет предварительно просматривать сканируемое изображение, а затем выбирать необходимый участок и сканировать его с высоким разрешением. Программа будет полезна не только в офисе, где она поможет сэкономить несколько сотен долларов предназначенных для покупки нового сканера, но и дома для сканирования, например, с ноутбука в домашней беспроводной сети. BlindScanner Pro работает с любым планшетным TWAIN-совместимым сканером, а также поддерживает сканеры с автоподатчиками. Скачать BlindScanner Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать BlindScanner Pro (12.65 Мб)




Changes on the new version:
BlindScanner 4 allows users to set an image file template and scan to multi-page PDF and TIFF files without using an auto-feeder and specifying the number of files. You can configure such image parameters as brightness, contrast, and B&W image threshold. The preview and scanning region selection areas have been improved.

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе BlindScanner Pro первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




BlindScanner Pro История версий

BlindScanner Pro 4.0 добавлена: 15-09-2016
BlindScanner Pro 3.24 добавлена: 11-04-2016
BlindScanner Pro 3.23 добавлена: 09-02-2015
BlindScanner Pro 3.22 добавлена: 06-07-2014
BlindScanner Pro 3.21 добавлена: 27-01-2014




Похожие теги:

    сканирование          сканер          локальная          сеть          расшаривать          изображение      

Похожие программы:

Нет скриншотов Кафель 6.0 Home
«Кафель» - программа для дизайна ванных комнат и расчета кафельных покрытий.
- Shareware | 14,465 Скачали
Scanitto 1.26 скриншот Scanitto 1.26
Scanitto - небольшая программа для сканирования изображений с TWAIN сканеров
- Shareware | 3,618 Скачали
RiDoc 3.7.5.3 скриншот RiDoc 3.7.5.3
Программа для сканирования документов и сохранение в JPEG, BMP, PNG, PDF файлы.
- Shareware | 2,865 Скачали
Flora3D Tree Constractor 25.05.2010 скриншот Flora3D Tree Constractor 25.05.2010
Графический 3D-редактор ( конструктор низкополигональных деревьев ).
- Shareware | 2,342 Скачали
Ginipic 1.2.2052.9357 скриншот Ginipic 1.2.2052.9357
Ginipic – программа для поиска фотографий. Во-первых, интерфейс утилиты смотрится очень приятно. Во-вторых, он достаточно прост в использовании.
- Freeware | 1,773 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой BlindScanner Pro, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя BlindScanner Pro получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,742

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,901

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,475

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
30m 51s
64K
26m 59s
128K
13m 30s
768K
1m 53s
1.44M
1m 12s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.