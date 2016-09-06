BlindScanner Pro 4.0 скачать бесплатно для Windows 7

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BlindScanner Pro История версий

BlindScanner Pro 4.0 добавлена: 15-09-2016

Иногда перед пользователями одной локальной сети встает вопрос: стоит ли покупать еще один сканер, если таковой уже имеется дома или в офисе только для того, чтобы получить возможность сканировать всем, не отвлекая коллег от их важной работы? Программа BlindScanner Pro расшарит (сделает общедоступным) и откроет доступ к сканеру в локальной сети, неподключенному напрямую к Вашему компьютеру, а установленному, например, на компьютере, который расположен в соседнем кабинете. Можно сканировать, используя свои любимые программы, текстовые и графические редакторы, такие как Adobe PhotoShop, XnView, ABBYY FineReader или MS Word, достаточно выбрать драйвер BlindScanner Pro в списке установленных сканеров и указать необходимые цвет, разрешение и размер сканируемого изображения. BlindScanner Pro позволяет использовать несколько серверов и все сканеры на них, с выбором на стороне клиента. Также как и программы, поставляемые со сканерами, BlindScanner Pro позволяет предварительно просматривать сканируемое изображение, а затем выбирать необходимый участок и сканировать его с высоким разрешением. Программа будет полезна не только в офисе, где она поможет сэкономить несколько сотен долларов предназначенных для покупки нового сканера, но и дома для сканирования, например, с ноутбука в домашней беспроводной сети. BlindScanner Pro работает с любым планшетным TWAIN-совместимым сканером, а также поддерживает сканеры с автоподатчиками. Скачать BlindScanner Pro бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.BlindScanner 4 allows users to set an image file template and scan to multi-page PDF and TIFF files without using an auto-feeder and specifying the number of files. You can configure such image parameters as brightness, contrast, and B&W image threshold. The preview and scanning region selection areas have been improved.BlindScanner Proдобавлена: 11-04-2016BlindScanner Proдобавлена: 09-02-2015BlindScanner Proдобавлена: 06-07-2014BlindScanner Proдобавлена: 27-01-2014