Vextractor 6.92 скачать бесплатно для Windows 7

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Vextractor 6.92
Векторизатор. Преобразует растровые изображения в векторные.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 99.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 12768

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 2.99 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 4,472

Полная информация>>

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Описание

Программа предназначена для преобразования растровых изображений в векторные несколькими методами. Программа может преобразовывать в векторные форматы карты, схемы, чертежи, фотографии и различные дизайнерские картинки. Программа имеет два основных режима работы: построение осевых (скелетных) линий и построение внешних контуров объектов. Процесс преобразования регулируется гибким набором настроек. Для каждого типа изображений существуют предустановленные оптимальные наборы. Также пользователь получает возможность создания собственных наборов настроек, наилучшим образом подходящих для определенного типа изображений.
  Поддержка самых распространенных растровых графических форматов:
  BMP, JPEG, GIF, TIFF/GeoTIFF, PNG, PCX, TGA, WBMP, PPM, PBM, PGM.
  Выходные векторные форматы:
  AutoCAD DXF
  ArcInfo Shapefiles
  MapInfo MID/MIF
  Encapsulated Post Script (EPS)
  Scalable Vector Graphic (SVG)
  Windows Metafile (WMF/EMF)
  ASCII Simple text format XYZ
  ILDA Image Data Transfer Format
  Для распознавания чертежей имеются следующие возможности:
  Распознавание различных графических элементов изображения - окружностей, дуг и ортогональных линий. Имеется возможности задания регулярной сетки и «притяжения» объектов к узлам сетки.
  Для работы с картографической информацией:
  Система привязки координат с возможностью сохранения кэффициентов привязки в файлах GeoTIFF и world-файлах системы ESRI ArcInfo. В программе имеется возможность указания высоты (z-координаты) контуров для оцифровки рельефов местности. Еще одно возможное применение этой функции - оцифровка графиков функций.
  Возможности программы, предназначенные для художников и дизайнеров:
  Имеется возможность построения контуров растровых изображений, составленных из
  сплайнов Безье.
  Программа содержит встроенный векторный редактор, в котором можно скорректировать векторные объекты, построенные алгоритмами векторизации или вручную дорисовать необходимые объекты. Скачать Vextractor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Vextractor (2.99 Мб)




Changes on the new version:
Bugfix release: 1. Fixed bug with resolution in JPEG. 2. XYZ vector format: sequential numbering of items.

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Комментарии.


1. Добавил: денис, (Vextractor 5.90)
Хочу опробовать
10:34:40, 08-06-2012

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Vextractor История версий

Vextractor 6.92 добавлена: 15-09-2016
Vextractor 6.91 добавлена: 15-04-2016
Vextractor 6.90 добавлена: 26-01-2016
Vextractor 6.80 добавлена: 04-08-2015
Vextractor 6.70 добавлена: 22-06-2015




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