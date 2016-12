Vextractor 6.92 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии.

денис, (Vextractor 5.90)

Хочу опробовать

10:34:40, 08-06-2012 1. Добавил:, (Vextractor 5.90)Хочу опробовать

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Vextractor История версий

Vextractor 6.92 добавлена: 15-09-2016

Программа предназначена для преобразования растровых изображений в векторные несколькими методами. Программа может преобразовывать в векторные форматы карты, схемы, чертежи, фотографии и различные дизайнерские картинки. Программа имеет два основных режима работы: построение осевых (скелетных) линий и построение внешних контуров объектов. Процесс преобразования регулируется гибким набором настроек. Для каждого типа изображений существуют предустановленные оптимальные наборы. Также пользователь получает возможность создания собственных наборов настроек, наилучшим образом подходящих для определенного типа изображений.Поддержка самых распространенных растровых графических форматов:BMP, JPEG, GIF, TIFF/GeoTIFF, PNG, PCX, TGA, WBMP, PPM, PBM, PGM.Выходные векторные форматы:AutoCAD DXFArcInfo ShapefilesMapInfo MID/MIFEncapsulated Post Script (EPS)Scalable Vector Graphic (SVG)Windows Metafile (WMF/EMF)ASCII Simple text format XYZILDA Image Data Transfer FormatДля распознавания чертежей имеются следующие возможности:Распознавание различных графических элементов изображения - окружностей, дуг и ортогональных линий. Имеется возможности задания регулярной сетки и «притяжения» объектов к узлам сетки.Для работы с картографической информацией:Система привязки координат с возможностью сохранения кэффициентов привязки в файлах GeoTIFF и world-файлах системы ESRI ArcInfo. В программе имеется возможность указания высоты (z-координаты) контуров для оцифровки рельефов местности. Еще одно возможное применение этой функции - оцифровка графиков функций.Возможности программы, предназначенные для художников и дизайнеров:Имеется возможность построения контуров растровых изображений, составленных изсплайнов Безье.Программа содержит встроенный векторный редактор, в котором можно скорректировать векторные объекты, построенные алгоритмами векторизации или вручную дорисовать необходимые объекты. Скачать Vextractor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Bugfix release: 1. Fixed bug with resolution in JPEG. 2. XYZ vector format: sequential numbering of items.Vextractorдобавлена: 15-04-2016Vextractorдобавлена: 26-01-2016Vextractorдобавлена: 04-08-2015Vextractorдобавлена: 22-06-2015