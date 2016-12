SnagIt 12.3.2.2920 скачать бесплатно для Windows 7

Snagit имеет несколько способов получения скриншота.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе SnagIt первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





SnagIt История версий

SnagIt 12.3.2.2920 добавлена: 22-04-2015

Скриншот (или захват экрана) – изображение компьютерного экрана или отдельного окна, используемое для иллюстрации веб-исследований или ответов на вопросы.В Windows 7 и Vista есть неплохой инструмент Ножницы, но в Snagit так много дополнительных функций, что 37 долларов отдать за него не жалко.Главное преимущество Snagit над встроенной утилитой для захвата экрана – наличие нескольких способов получить скриншот. В программе можно захватить все содержимое сайта со ссылками и сохранить его в виде PDF-файла или сделать скриншот одного окна.На границах скриншота появляется лупа, что гарантирует пиксельную точность его захвата. При установке программы в Office и Internet Explorer появляются специальные панели.В Snagit осуществляется захват документов, которые превышают размер экрана в длину или ширину. В десятой версии данная функция была усовершенствована. Появился инструмент захвата текста в его изначальном форматировании. С помощью функции All-in-One Capture автоматизируется процесс захвата: программа сама подбирает форму скриншота.Для обработки скриншотов в Snagit встроен редактор, но при желании полученный результат можно отредактировать в другой программе. Изображение сохраняется в различных форматах. Интерфейс редактора напоминает Office 2007/2010 – вместо меню в нем используется лента. Для обозначения ключевых участков скриншота можно использовать стрелки, текст и другие фигуры. С помощью инструмента размытия удаляются личные данные, а для создания ссылок и флэш-окон с подсказками используются «активные участки».В Snagit 10 появилась ссылка на сайт Screencast.com, куда можно загружать изображения для обмена с другими пользователями. Бесплатная регистрация на сайте осуществляется напрямую через Snagit. Короткие ссылки Screencast.com удобны для отправки по почте и обмена в социальных сетях.В нижней части редактора отображается «панель изображений», на которой находятся все скриншоты пользователя. Для удобства их организации используются теги. Для захвата последовательности действий также существует специальный видео-инструмент.SnagIt - программа для снятия скриншотов с экрана монитора. SnagIt позволяет записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку из приложений, использующих Direct X, DirectDraw и Direct 3D. Встроенный редактор позволяет добавить к скриншоту, описание. Скачать SnagIt бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Video capture, video outputs, centered canvas, spell check, more zoom options, paste from clipboard, easier resizing, new image outputs, new stampsSnagItдобавлена: 13-02-2014SnagItдобавлена: 01-03-2012SnagItдобавлена: 25-07-2010SnagItдобавлена: 29-01-2009