SnagIt 12.3.2.2920 скачать бесплатно для Windows 7

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SnagIt 12.3.2.2920
SnagIt - программа для снятия скриншотов с экрана монитора. Встроенный редактор позволяет добавить к скриншоту, описание.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 12815

ОС: Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 74.76 Мб

Версия от:

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Скачали:: 3,606

Полная информация>>

Скриншоты
SnagIt 12.3.2.2920 скриншот

Скриншоты
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Snagit имеет несколько способов получения скриншота.

  Скриншот (или захват экрана) – изображение компьютерного экрана или отдельного окна, используемое для иллюстрации веб-исследований или ответов на вопросы.
  В Windows 7 и Vista есть неплохой инструмент Ножницы, но в Snagit так много дополнительных функций, что 37 долларов отдать за него не жалко.
  Главное преимущество Snagit над встроенной утилитой для захвата экрана – наличие нескольких способов получить скриншот. В программе можно захватить все содержимое сайта со ссылками и сохранить его в виде PDF-файла или сделать скриншот одного окна.
  На границах скриншота появляется лупа, что гарантирует пиксельную точность его захвата. При установке программы в Office и Internet Explorer появляются специальные панели.
  В Snagit осуществляется захват документов, которые превышают размер экрана в длину или ширину. В десятой версии данная функция была усовершенствована. Появился инструмент захвата текста в его изначальном форматировании. С помощью функции All-in-One Capture автоматизируется процесс захвата: программа сама подбирает форму скриншота.
 
  Для обработки скриншотов в Snagit встроен редактор, но при желании полученный результат можно отредактировать в другой программе. Изображение сохраняется в различных форматах. Интерфейс редактора напоминает Office 2007/2010 – вместо меню в нем используется лента. Для обозначения ключевых участков скриншота можно использовать стрелки, текст и другие фигуры. С помощью инструмента размытия удаляются личные данные, а для создания ссылок и флэш-окон с подсказками используются «активные участки».
  В Snagit 10 появилась ссылка на сайт Screencast.com, куда можно загружать изображения для обмена с другими пользователями. Бесплатная регистрация на сайте осуществляется напрямую через Snagit. Короткие ссылки Screencast.com удобны для отправки по почте и обмена в социальных сетях.
  В нижней части редактора отображается «панель изображений», на которой находятся все скриншоты пользователя. Для удобства их организации используются теги. Для захвата последовательности действий также существует специальный видео-инструмент.
Обзор версии 10.0.0 Build 788 от: 14-12-2010 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

SnagIt - программа для снятия скриншотов с экрана монитора. SnagIt позволяет записать в видео то, что происходит на экране, а также захватить картинку из приложений, использующих Direct X, DirectDraw и Direct 3D. Встроенный редактор позволяет добавить к скриншоту, описание. Скачать SnagIt бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать SnagIt (74.76 Мб)




Changes on the new version:
Video capture, video outputs, centered canvas, spell check, more zoom options, paste from clipboard, easier resizing, new image outputs, new stamps

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SnagIt История версий

SnagIt 12.3.2.2920 добавлена: 22-04-2015
SnagIt 11.4.1 Build 195 добавлена: 13-02-2014
SnagIt 11 добавлена: 01-03-2012
SnagIt 10.0.0 Build 788 добавлена: 25-07-2010
SnagIt 9.1.1 Build 261 добавлена: 29-01-2009




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 5/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

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