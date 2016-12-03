RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.02.11 скачать бесплатно для Windows 7

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RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.02.11 обновлено
Создание и печать обложек CD и DVD дисков для видео, фото и mp3 коллекций.

Общая оценка:

(4.5) голосов:4
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голосов:4

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 19.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7246

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 13.26 Мб

Версия от:

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Программа для создания этикеток для CD/DVD дисков

Несмотря на внушительный объем современных жестких дисков, позволяющих без проблем хранить на домашнем ПК целые видеотеки, оптические CD/DVD носители по-прежнему остаются востребованными, хотя объем вмещаемой ими информации не превышает 8,5 Гб. Зато они более удобны, их можно передавать из рук в руки, дарить и даже продавать. Но согласитесь, как-то неудобно дарить диск, скажем с памятными фотографиями, подписанный от руки черным маркером или фломастером. А как бы было неплохо наклеить на такой диск оригинальную обложку наподобие тех, которые можно встретить на DVD дисках с лицензионными фильмами или компьютерными играми. Только вот где их взять и как сделать? Очень просто. Для этой цели существует простая и удобная программа под названием RonyaSoft CD DVD Label Maker. С ее помощью вы сможете создать уникальную обложку для CD и DVD дисков, не имея при этом практически никаких дизайнерских навыков.

По сути CD DVD Label Maker является графическим редактором, заточенным под разработку дизайна наклеек для дисков, а также их “тары” – конвертов и коробок. Для создания обложки можно воспользоваться уже готовыми макетами или генератором шаблонов. Первый способ более удобный и простой. В открывшемся окне выбираем подходящий по размерам шаблон и приступаем к его редактированию. По идее, никаких проблем с использованием инструментов программы не должно возникнуть даже у начинающего пользователя. CD DVD Label Maker имеет приятный, а главное очень простой русскоязычный интерфейс. Все инструменты, включая главное меню, представлены графическими объектами, при наведении на которые курсора мыши появляется всплывающая подсказка объясняющая смысл или назначении инструмента.

Также обратите внимание на панель свойств, расположенную в правой части рабочего окна. Панель “Свойства” динамическая, ее содержимое будет меняться в зависимости от выбранного вами действия. Допустим, вам необходимо отредактировать содержимое главного заголовка “Title 1”. Кликните по нему мышкой, и в окне свойств появится список опций, воспользовавшись которыми вы сможете изменить текст, плотность размер и гарнитуру шрифта, установить прозрачность или смещение. На рабочее поле можно вставлять изображения, произвольный текст, геометрические фигуры, а также клипарт из встроенной в программу коллекции.

Все объекты легко трансформируются, их можно разворачивать, отражать по вертикали или горизонтали, менять расположение слоев, на которых они находятся. Готовый документ можно сохранить как редактируемый проект в собственном формате .rdl, экспортировать в JPG или отправить на печать. В настройках печати можно дополнительно указать тип бумаги, марку принтера, а также воспользоваться дополнительными опциями “Печать по линии обрезки” и “Печать по линии сгиба”. RonyaSoft CD DVD Label Maker является платной. Каких либо ограничений по функциональности и по времени использования в программе нет, но на каждой готовой этикетке демонстрационная версия будет оставлять красноречивое свидетельство о том, что программа не зарегистрирована и работает в демонстрационном режиме.
Обзор версии 3.01.12 от: 11-07-2012 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Что такое RonyaSoft CD DVD Label Maker? Может ли программа быть вам полезной? Стоит ли скачивать ее? Кто знает. Но если вы намерены держать порядки в ваших коллекциях видео и mp3 дисков, если вы собираетесь создавать DVD со значимыми для вас событиями, если вы устали от написанных от руки каракулей на ваших CD-R и DVD-R дисках, если вы не профессиональный дизайнер и просто желаете создавать обложки для компакт дисков и даже если вам нужны временные конверты, чтобы дарить друзьям записанные вами диски, просто попробуйте.
  
  Сложен ли в использовании Создатель Обложек? Возможно. Но не сложнее чем набор текста в Блокноте или печать из Ворда. Программа содержит шаблоны готовых обложек и визуальный редактор позволяет полностью контролировать результат. Вам нужно только ввести название и описание диска, возможно, выбрать рисунок и, если нужно, указать список песен или файлов. Вы также можете изменять шрифт, цвет и положение текста. Затем распечатайте обложку на обычной или этикеточной бумаге и стандартном принтере или на СД принтере.
  
  Какие типы обложек можно создавать? Программа поддерживает СД, ДВД этикетки, СД, ДВД вставки, а также стандартные конверты и конверты в стиле оригами, не требующие ножниц и клея. Более того, продукт поддерживает этикетки от Avery, PressIt, Neato и популярные CD принтеры. . Не жди, создавай классные обложки сам! Скачать RonyaSoft CD DVD Label Maker бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RonyaSoft CD DVD Label Maker (13.26 Мб)




Changes on the new version:
Additional colors bug fixed

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Комментарии.


1. Добавил: виктор , (RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.01.30)
ключ отсутствует.
03:48:21, 26-07-2015

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RonyaSoft CD DVD Label Maker История версий

RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.02.11 добавлена: 03-12-2016
RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.02.10 добавлена: 30-09-2016
RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.02.06 добавлена: 01-08-2016
RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.02.04 добавлена: 19-07-2016
RonyaSoft CD DVD Label Maker 3.01.32 добавлена: 27-11-2015




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 5/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо



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