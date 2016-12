RasterStitch 3.90 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе RasterStitch первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





RasterStitch История версий

RasterStitch 3.90 добавлена: 28-08-2016

RasterStitch предназначен для объединения (сшивки) растровых изображений. При помощи этой программы можно сделать фотопанораму или объединить несколько отсканированных фрагментов бумажного документа или чертежа, если его размеры превосходят возможности сканера. Например, вы можете отсканировать чертеж формата A0 при помощи обычного сканера формата A4 и объединить фрагменты в один растровый файл. Сшивка происходит посредством задания пары общих точек на сшиваемых изображениях. Скачать RasterStitch бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Only for x64: Increased the maximum size of the processed image (from 2 GB to 4 GB in RAM).RasterStitchдобавлена: 15-08-2016RasterStitchдобавлена: 28-03-2016RasterStitchдобавлена: 21-08-2015RasterStitchдобавлена: 26-09-2014