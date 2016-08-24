RasterStitch 3.90 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Графика Редакторы RasterStitch   
RasterStitch 3.90 обновлено
Программма для сшивки растровых изображений.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 39.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 11105

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 8.16 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 4,711

Полная информация>>

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RasterStitch 3.90 скриншот

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Описание

  RasterStitch предназначен для объединения (сшивки) растровых изображений. При помощи этой программы можно сделать фотопанораму или объединить несколько отсканированных фрагментов бумажного документа или чертежа, если его размеры превосходят возможности сканера. Например, вы можете отсканировать чертеж формата A0 при помощи обычного сканера формата A4 и объединить фрагменты в один растровый файл. Сшивка происходит посредством задания пары общих точек на сшиваемых изображениях. Скачать RasterStitch бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать RasterStitch (8.16 Мб)




Changes on the new version:
Only for x64: Increased the maximum size of the processed image (from 2 GB to 4 GB in RAM).

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RasterStitch История версий

RasterStitch 3.90 добавлена: 28-08-2016
RasterStitch 3.81 добавлена: 15-08-2016
RasterStitch 3.80 добавлена: 28-03-2016
RasterStitch 3.70 добавлена: 21-08-2015
RasterStitch 3.60 добавлена: 26-09-2014




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