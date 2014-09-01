Photo Print Pilot 2.4.1 скачать бесплатно для Windows 7

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Photo Print Pilot История версий

Photo Print Pilot 2.4.1 добавлена: 03-04-2014

Печать фотографий в домашних условиях, работа с BMP, GIF, JPE, PNG, TIFF; Скачать Photo Print Pilot бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.+ Добавлены кнопки перехода к следующему и предыдущему изображению в окне кадрирования; + Добавлено сохранение пути к проекту с которым была работа; * Исправлена ошибка в алгоритме переразмещения всех фотографий в проекте.Photo Print Pilotдобавлена: 23-02-2014Photo Print Pilotдобавлена: 25-01-2014Photo Print Pilotдобавлена: 25-12-2013Photo Print Pilotдобавлена: 12-09-2013