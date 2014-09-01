Photo Print Pilot 2.4.1 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Графика Редакторы Photo Print Pilot   
Photo Print Pilot 2.4.1 обновлено
Печать фотографий в домашних условиях, работа с BMP, GIF, JPE, PNG, TIFF;

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4099

ОС: Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, WinVista, WinXP

Размер: 13.94 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 2,177

Полная информация>>

Скриншоты
Photo Print Pilot 2.4.1 скриншот

Скриншоты
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Описание

Печать фотографий в домашних условиях, работа с BMP, GIF, JPE, PNG, TIFF; Скачать Photo Print Pilot бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Photo Print Pilot (13.94 Мб)




Changes on the new version:
+ Добавлены кнопки перехода к следующему и предыдущему изображению в окне кадрирования; + Добавлено сохранение пути к проекту с которым была работа; * Исправлена ошибка в алгоритме переразмещения всех фотографий в проекте.

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Photo Print Pilot История версий

Photo Print Pilot 2.4.1 добавлена: 03-04-2014
Photo Print Pilot 2.2.1 добавлена: 23-02-2014
Photo Print Pilot 2.1.3 добавлена: 25-01-2014
Photo Print Pilot 2.0.6 добавлена: 25-12-2013
Photo Print Pilot 1.6.0 добавлена: 12-09-2013




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