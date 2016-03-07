Pet Eye Fix Guide 2.2.7 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Устраняет эффект засвеченных глаз любого цвета (красных, синих, зеленых, желтых, белых) с фотографий домашних животных и красных глаз с фотографий людей. Позволяет восстановить даже полностью засвеченные глаза.
Содержит инструменты:
Затенение - устраняет засветку;
Блик - оживляет глаза добавлением бликов;
Цвет глаз - изменяет цвет радужки;
Зрачок - восстанавливает зрачок в полностью засвеченных глазах;
Кошачий зрачок - восстанавливает кошачий зрачок в полностью засвеченных глазах;
Акцент - придает выразительность глазам, подчеркивает отдельные детали. Скачать Pet Eye Fix Guide бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
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Pet Eye Fix Guide
История версий
Pet Eye Fix Guide 2.2.7 добавлена: 07-03-2016
Pet Eye Fix Guide 2.0.1
добавлена: 11-12-2013
Pet Eye Fix Guide 1.4
добавлена: 10-11-2013
Pet Eye Fix Guide 1.3.1
добавлена: 12-09-2012
Pet Eye Fix Guide 1.3
добавлена: 31-08-2012