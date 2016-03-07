Pet Eye Fix Guide 2.2.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Pet Eye Fix Guide История версий

Pet Eye Fix Guide 2.2.7 добавлена: 07-03-2016

Устраняет эффект засвеченных глаз любого цвета (красных, синих, зеленых, желтых, белых) с фотографий домашних животных и красных глаз с фотографий людей. Позволяет восстановить даже полностью засвеченные глаза.Содержит инструменты:Затенение - устраняет засветку;Блик - оживляет глаза добавлением бликов;Цвет глаз - изменяет цвет радужки;Зрачок - восстанавливает зрачок в полностью засвеченных глазах;Кошачий зрачок - восстанавливает кошачий зрачок в полностью засвеченных глазах;Акцент - придает выразительность глазам, подчеркивает отдельные детали. Скачать Pet Eye Fix Guide бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.РњРЅРѕРіРѕСЏР·С‹С‡РЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ, РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚СЃСЏ 20 СЏР·С‹РєРѕРІ.Pet Eye Fix Guideдобавлена: 11-12-2013Pet Eye Fix Guideдобавлена: 10-11-2013Pet Eye Fix Guideдобавлена: 12-09-2012Pet Eye Fix Guideдобавлена: 31-08-2012