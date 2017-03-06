Perspective Pilot 3.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Perspective Pilot История версий

Perspective Pilot 3.5.0 добавлена: 16-10-2013

Каждый фотограф знает, что такое дисторсия. Так вот, программа Perspective Pilot способна конвертировать линейные искажения перспектив, помогая фотографам экономить драгоценное время, чтобы те не мучились в фотошопе.Фотографируя архитектуру городов, нередко на фотографии получаются разного рода искажения. Обычно их количество зависит от объектива, который все равно искажает фотографии, но может это делать не заметно глазу фотографа, а может ярко выражать дисторсию. Благодаря программе с простым интерфейсом, мы можем исправить наклоны горизонта и линейные искажения.Эта версия получила такие новшества:• алгоритм программы изменен, придавая работам высокое качество и быстроту обработки;• стало возможным изменять положения контрольных линий;• появилась функция масштабирования фотографий;• теперь стало возможным отменять последние действия;• алгоритм выявления области обрезки изменен.Программа не бесплатна, но лицензия стоит не так дорого, чтобы искать программе замену. Вы можете в ней работать бесплатно, но все ваши редактирования сохранять придется исключительно в формат TPI. Скачать Perspective Pilot бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Исправлена ошибка работы плагина с изображением без EXIF информации; улучшена работа с выделенной областью изображения в программе Photoshop.Perspective Pilotдобавлена: 21-09-2012Perspective Pilotдобавлена: 20-07-2012Perspective Pilotдобавлена: 16-04-2012Perspective Pilotдобавлена: 19-01-2012