Perspective Pilot 3.5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Perspective Pilot 3.5.0
Программа для коррекции линейных искажений перспективы на фотографиях.

Общая оценка:

(4.7) голосов:3
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1127

ОС: Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, WinVista, WinXP

Размер: 3.27 Мб

Версия от:

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Скачали:: 391

Полная информация>>

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Perspective Pilot 3.5.0 скриншот

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Описание

Каждый фотограф знает, что такое дисторсия. Так вот, программа Perspective Pilot способна конвертировать линейные искажения перспектив, помогая фотографам экономить драгоценное время, чтобы те не мучились в фотошопе.

Фотографируя архитектуру городов, нередко на фотографии получаются разного рода искажения. Обычно их количество зависит от объектива, который все равно искажает фотографии, но может это делать не заметно глазу фотографа, а может ярко выражать дисторсию. Благодаря программе с простым интерфейсом, мы можем исправить наклоны горизонта и линейные искажения.

Эта версия получила такие новшества:
• алгоритм программы изменен, придавая работам высокое качество и быстроту обработки;
• стало возможным изменять положения контрольных линий;
• появилась функция масштабирования фотографий;
• теперь стало возможным отменять последние действия;
• алгоритм выявления области обрезки изменен.

Программа не бесплатна, но лицензия стоит не так дорого, чтобы искать программе замену. Вы можете в ней работать бесплатно, но все ваши редактирования сохранять придется исключительно в формат TPI. Скачать Perspective Pilot бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Perspective Pilot (3.27 Мб)




Changes on the new version:
Исправлена ошибка работы плагина с изображением без EXIF информации; улучшена работа с выделенной областью изображения в программе Photoshop.

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Perspective Pilot История версий

Perspective Pilot 3.5.0 добавлена: 16-10-2013
Perspective Pilot 3.3.0 добавлена: 21-09-2012
Perspective Pilot 3.1.3 добавлена: 20-07-2012
Perspective Pilot 3.0.0 добавлена: 16-04-2012
Perspective Pilot 2.3.2 добавлена: 19-01-2012




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