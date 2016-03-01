Image Resize Guide 2.2.8 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Умно изменяет размеры и пропорции изображения в зависимости от контекста. Удалят "ненужные" части и сохраняет "важные" части неизмененными.
Удаляет объекты с фотографий без заметных следов. Наилучшие результаты достигаются на фоне воды, снега или зелени.
Позволяет указывать "важные" области и объекты.
Легка в освоении и использовании. Включает демонстрационные примеры с пошаговыми пояснениями.
Содержит инструменты:
Размер;
Вырезать фрагмент;
Умное удаление;
Умный размер;
Латание. Скачать Image Resize Guide бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
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Image Resize Guide
История версий
Image Resize Guide 2.2.8 добавлена: 01-03-2016
Image Resize Guide 2.0.1
добавлена: 30-11-2013
Image Resize Guide 1.5.3
добавлена: 16-11-2013
Image Resize Guide 1.5
добавлена: 07-11-2013
Image Resize Guide 1.4.1
добавлена: 06-03-2013