Image Resize Guide 2.2.8 скачать бесплатно для Windows 7

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Image Resize Guide История версий

Image Resize Guide 2.2.8 добавлена: 01-03-2016

Умно изменяет размеры и пропорции изображения в зависимости от контекста. Удалят "ненужные" части и сохраняет "важные" части неизмененными.Удаляет объекты с фотографий без заметных следов. Наилучшие результаты достигаются на фоне воды, снега или зелени.Позволяет указывать "важные" области и объекты.Легка в освоении и использовании. Включает демонстрационные примеры с пошаговыми пояснениями.Содержит инструменты:Размер;Вырезать фрагмент;Умное удаление;Умный размер;Латание. Скачать Image Resize Guide бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.РњРЅРѕРіРѕСЏР·С‹С‡РЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ, РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚СЃСЏ 20 СЏР·С‹РєРѕРІ.Image Resize Guideдобавлена: 30-11-2013Image Resize Guideдобавлена: 16-11-2013Image Resize Guideдобавлена: 07-11-2013Image Resize Guideдобавлена: 06-03-2013