Falco Icon Studio 11.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Falco Icon Studio История версий

Falco Icon Studio 11.7 добавлена: 29-11-2014

Falco Icon Studio - приложение, которое поможет Вам создавать, редактировать и экспортировать иконки для приложений и веб сайтов, программа обладает достаточным функционалом и при этом, благодаря интуитивнопонятному интерфейсу, пригодна даже для новичков.Основные достоинства программы Falco Icon Studio:· Загрузка графики из файлов DLL/EXE, BMP, GIF, PNG, JPG, файлов ICO.· Сохранение полученных результатов в JPG, GIF, PNG, BMP, форматах ICO.· Функции безграничного отката сделанных изменений.· Вставка из других редакторов графики, таких как MS Paint и т.д.· Множество известных, из других графических редакторов функций: карандаш, линия, текст и мн.др. Скачать Falco Icon Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- Bug Fix Version.Falco Icon Studioдобавлена: 01-11-2014Falco Icon Studioдобавлена: 11-03-2011Falco Icon Studioдобавлена: 25-01-2011Falco Icon Studioдобавлена: 28-10-2010