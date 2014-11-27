Falco Icon Studio 11.7 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Falco Icon Studio - приложение, которое поможет Вам создавать, редактировать и экспортировать иконки для приложений и веб сайтов, программа обладает достаточным функционалом и при этом, благодаря интуитивнопонятному интерфейсу, пригодна даже для новичков.
Основные достоинства программы Falco Icon Studio:
· Загрузка графики из файлов DLL/EXE, BMP, GIF, PNG, JPG, файлов ICO.
· Сохранение полученных результатов в JPG, GIF, PNG, BMP, форматах ICO.
· Функции безграничного отката сделанных изменений.
· Вставка из других редакторов графики, таких как MS Paint и т.д.
· Множество известных, из других графических редакторов функций: карандаш, линия, текст и мн.др. Скачать Falco Icon Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
- Bug Fix Version.
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Falco Icon Studio
История версий
Falco Icon Studio 11.7 добавлена: 29-11-2014
Falco Icon Studio 11.6
добавлена: 01-11-2014
Falco Icon Studio 7.6
добавлена: 11-03-2011
Falco Icon Studio 7.5
добавлена: 25-01-2011
Falco Icon Studio 7.3
добавлена: 28-10-2010