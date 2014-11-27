Falco Icon Studio 11.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Falco Icon Studio 11.7
Falco Icon Studio - приложение, которое поможет Вам создавать, редактировать и экспортировать иконки для приложений и веб сайтов, программа обладает достаточным функционалом и при

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 4185

ОС: WinXP, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 3.x, WinNT 4.x, Win95, Win 3.1x, Win Vista

Размер: 23.74 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,310

Полная информация>>

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Falco Icon Studio 11.7 скриншот

Скриншоты
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Описание

Falco Icon Studio - приложение, которое поможет Вам создавать, редактировать и экспортировать иконки для приложений и веб сайтов, программа обладает достаточным функционалом и при этом, благодаря интуитивнопонятному интерфейсу, пригодна даже для новичков.
  
   Основные достоинства программы Falco Icon Studio:
  
  · Загрузка графики из файлов DLL/EXE, BMP, GIF, PNG, JPG, файлов ICO.
  · Сохранение полученных результатов в JPG, GIF, PNG, BMP, форматах ICO.
  · Функции безграничного отката сделанных изменений.
  · Вставка из других редакторов графики, таких как MS Paint и т.д.
  · Множество известных, из других графических редакторов функций: карандаш, линия, текст и мн.др. Скачать Falco Icon Studio бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Falco Icon Studio (23.74 Мб)




Changes on the new version:
- Bug Fix Version.

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Falco Icon Studio История версий

Falco Icon Studio 11.7 добавлена: 29-11-2014
Falco Icon Studio 11.6 добавлена: 01-11-2014
Falco Icon Studio 7.6 добавлена: 11-03-2011
Falco Icon Studio 7.5 добавлена: 25-01-2011
Falco Icon Studio 7.3 добавлена: 28-10-2010




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