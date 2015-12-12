Cosmetic Guide Lite 2.2.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Cosmetic Guide Lite 2.2.7
Вас огорчают морщины или припухлости? Это можно исправить прямо на фото!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 4374

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win Vista

Размер: 4.43 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,635

Полная информация>>

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Cosmetic Guide Lite 2.2.7 скриншот

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Описание

Вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы недовольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь тонкую талию и белые зубы? Не огорчайтесь - теперь это можно исправить прямо на фото! Ваша виртуальная косметичка содержит следующие инструменты:
  Разглаживание кожи - позволяет выглядеть моложе, уменьшая морщины, мимические складки, припухлости и отеки под глазами;
  Акцент - придает выразительность глазам, подчеркивает отдельные детали;
  Латание - предназначен для удаления родинок, пятен и других дефектов кожи;
  Отбеливание зубов - придает белизну зубам, может быть использован и для белков глаз;
  Пластика - позволит изменить форму носа, увеличить глаза и сделать стройной фигуру. Скачать Cosmetic Guide Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Cosmetic Guide Lite (4.43 Мб)




Changes on the new version:
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Cosmetic Guide Lite История версий

Cosmetic Guide Lite 2.2.7 добавлена: 28-02-2016
Cosmetic Guide Lite 2.0.1 добавлена: 01-12-2013
Cosmetic Guide Lite 1.6 добавлена: 07-11-2013
Cosmetic Guide Lite 1.5.2 добавлена: 06-10-2012
Cosmetic Guide Lite 1.5.1 добавлена: 08-09-2012




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