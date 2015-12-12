Cosmetic Guide Lite 2.2.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Cosmetic Guide Lite История версий

Cosmetic Guide Lite 2.2.7 добавлена: 28-02-2016

Вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы недовольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь тонкую талию и белые зубы? Не огорчайтесь - теперь это можно исправить прямо на фото! Ваша виртуальная косметичка содержит следующие инструменты:Разглаживание кожи - позволяет выглядеть моложе, уменьшая морщины, мимические складки, припухлости и отеки под глазами;Акцент - придает выразительность глазам, подчеркивает отдельные детали;Латание - предназначен для удаления родинок, пятен и других дефектов кожи;Отбеливание зубов - придает белизну зубам, может быть использован и для белков глаз;Пластика - позволит изменить форму носа, увеличить глаза и сделать стройной фигуру. Скачать Cosmetic Guide Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.РњРЅРѕРіРѕСЏР·С‹С‡РЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ, РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚СЃСЏ 20 СЏР·С‹РєРѕРІ.Cosmetic Guide Liteдобавлена: 01-12-2013Cosmetic Guide Liteдобавлена: 07-11-2013Cosmetic Guide Liteдобавлена: 06-10-2012Cosmetic Guide Liteдобавлена: 08-09-2012