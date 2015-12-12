Beauty Guide 2.2.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Beauty Guide 2.2.7
Наложить макияж и устранить косметические дефекты - теперь можно прямо на фото!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3450

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win Vista

Размер: 4.63 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,553

Полная информация>>

Скриншоты
Beauty Guide 2.2.7 скриншот

Скриншоты
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Описание

Забыли подкрасить губы или наложить тени? Вас не устраивает цвет глаз? Вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы недовольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь тонкую талию и белые зубы?
  Не огорчайтесь - теперь все это можно исправить прямо на фото!
  Ваша виртуальная косметичка содержит следующие инструменты:
  Губная помада;
  Пудра;
  Румяна;
  Цвет глаз;
  Тени;
  Подводка;
  Разглаживание кожи - позволяет выглядеть моложе, уменьшая морщины и отеки под глазами;
  Акцент - придает выразительность глазам, подчеркивает отдельные детали;
  Латание - предназначен для удаления родинок и других дефектов кожи;
  Отбеливание зубов - может быть использован и для белков глаз;
  Пластика - позволит изменить форму носа, увеличить глаза и сделать стройной фигуру. Скачать Beauty Guide бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Beauty Guide (4.63 Мб)




Changes on the new version:
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Beauty Guide История версий

Beauty Guide 2.2.7 добавлена: 25-02-2016
Beauty Guide 2.0.1 добавлена: 04-12-2013
Beauty Guide 1.6 добавлена: 07-11-2013
Beauty Guide 1.5.1 добавлена: 13-09-2012
Beauty Guide 1.5 добавлена: 05-09-2012




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