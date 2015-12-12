Beauty Guide Lite 2.2.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Beauty Guide Lite История версий

Beauty Guide Lite 2.2.7 добавлена: 18-02-2016

Забыли подкрасить губы или наложить тени? Вас не устраивает цвет глаз? Вас огорчают морщины, мимические складки, отеки или припухлости? Вы недовольны большой родинкой, пятном или шрамом? Хотите иметь тонкую талию и белые зубы?Не огорчайтесь - теперь все это можно исправить прямо на фото!Ваша виртуальная косметичка содержит следующие инструменты:Губная помада;Пудра;Румяна;Цвет глаз;Тени;Подводка;Разглаживание кожи - позволяет выглядеть моложе, уменьшая морщины и отеки под глазами;Акцент - придает выразительность глазам, подчеркивает отдельные детали;Латание - предназначен для удаления родинок и других дефектов кожи;Отбеливание зубов - может быть использован и для белков глаз;Пластика - позволит изменить форму носа, увеличить глаза и сделать стройной фигуру. Скачать Beauty Guide Lite бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.РњРЅРѕРіРѕСЏР·С‹С‡РЅР°СЏ РІРµСЂСЃРёСЏ, РїРѕРґРґРµСЂР¶РёРІР°СЋС‚СЃСЏ 20 СЏР·С‹РєРѕРІ.Beauty Guide Liteдобавлена: 03-12-2013Beauty Guide Liteдобавлена: 11-11-2013Beauty Guide Liteдобавлена: 11-10-2012Beauty Guide Liteдобавлена: 19-09-2012