Adobe Photoshop Lightroom 5.7 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Adobe Photoshop Lightroom – ходовая программа любителей цифровой фотографии для работы с изображениями в формате RAW. C ее помощью можно редактировать снимки для печати, создавать подвижные слайдшоу и интерактивные веб-галереи. Благодаря поддержке различных платформ Lightroom доступен на всех компьютерах Windows и Macintosh, домашних и офисных.
Вторая бета-версия Lightroom берет за основу первую и довольно удачную Lightroom beta. Срок последнего бета-релиза истекает в конце августа 2008 года.
Разработчики Lightroom порадовали следующими новшествами:
- Локальная коррекция – Редактирование отдельных участков изображения, по принципу схожее с классической работой по затемнению и осветлению в лаборатории.
- Инструменты систематизации – Найти необходимые изображения не составляет труда.
- Поддержка нескольких мониторов – Возможность подключения дополнительных дисплеев для простоты управления снимками.
- Гибкие функции печати – Создание пользовательских отпечатков разных размеров на одной странице.
- Поддержка 64-битной глубины цвета – Lightroom 2.0 задействует новинки оборудования с высокой производительностью и объемной памятью.
Lightroom – попытка Adobe привлечь сообщество профессиональных фотографов, соблюдая все их потребности. Наконец, мы хотим, чтобы фотографы совершенствовали программу в своих собственных рабочих целях.
Adobe Lightroom – новый, специализированный продукт, предназначенный для знатоков своего дела. С его помощью можно импортировать, отбирать, редактировать и демонстрировать целые коллекции цифровых снимков.
Благодаря Adobe Lightroom фотограф потратит меньше времени на систематизацию изображений и уделит его непосредственно творческому процессу. Разработчики Lightroom рассчитывают получить рекомендации цифрового сообщества по функциям продукта. Скачать Adobe Photoshop Lightroom бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Adobe Photoshop Lightroom
История версий
Adobe Photoshop Lightroom 5.7 добавлена: 19-11-2014
Adobe Photoshop Lightroom 5.0
добавлена: 10-06-2013
Adobe Photoshop Lightroom
добавлена: 24-09-2008