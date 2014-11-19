Adobe Photoshop Lightroom 5.7 скачать бесплатно для Windows 7

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Adobe Photoshop Lightroom 5.7
Adobe Photoshop Lightroom – ходовая программа любителей цифровой фотографии для работы с изображениями в формате RAW.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 149.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3840

ОС: Win2003, Win7 x32, Win8 x32, Win8 x64, WinVista, WinXP

Размер: 810 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,508

Полная информация>>

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Adobe Photoshop Lightroom 5.7 скриншот

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Описание

Adobe Photoshop Lightroom – ходовая программа любителей цифровой фотографии для работы с изображениями в формате RAW. C ее помощью можно редактировать снимки для печати, создавать подвижные слайдшоу и интерактивные веб-галереи. Благодаря поддержке различных платформ Lightroom доступен на всех компьютерах Windows и Macintosh, домашних и офисных.
  
   Вторая бета-версия Lightroom берет за основу первую и довольно удачную Lightroom beta. Срок последнего бета-релиза истекает в конце августа 2008 года.
  
  Разработчики Lightroom порадовали следующими новшествами:
  - Локальная коррекция – Редактирование отдельных участков изображения, по принципу схожее с классической работой по затемнению и осветлению в лаборатории.
  - Инструменты систематизации – Найти необходимые изображения не составляет труда.
  - Поддержка нескольких мониторов – Возможность подключения дополнительных дисплеев для простоты управления снимками.
  - Гибкие функции печати – Создание пользовательских отпечатков разных размеров на одной странице.
  - Поддержка 64-битной глубины цвета – Lightroom 2.0 задействует новинки оборудования с высокой производительностью и объемной памятью.
  
  Lightroom – попытка Adobe привлечь сообщество профессиональных фотографов, соблюдая все их потребности. Наконец, мы хотим, чтобы фотографы совершенствовали программу в своих собственных рабочих целях.
  
  Adobe Lightroom – новый, специализированный продукт, предназначенный для знатоков своего дела. С его помощью можно импортировать, отбирать, редактировать и демонстрировать целые коллекции цифровых снимков.
  
  Благодаря Adobe Lightroom фотограф потратит меньше времени на систематизацию изображений и уделит его непосредственно творческому процессу. Разработчики Lightroom рассчитывают получить рекомендации цифрового сообщества по функциям продукта. Скачать Adobe Photoshop Lightroom бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Adobe Photoshop Lightroom (810 Мб)


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Adobe Photoshop Lightroom История версий

Adobe Photoshop Lightroom 5.7 добавлена: 19-11-2014
Adobe Photoshop Lightroom 5.0 добавлена: 10-06-2013
Adobe Photoshop Lightroom добавлена: 24-09-2008




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