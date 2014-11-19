Adobe Photoshop Lightroom 5.7 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Adobe Photoshop Lightroom первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Adobe Photoshop Lightroom История версий

Adobe Photoshop Lightroom 5.7 добавлена: 19-11-2014

Adobe Photoshop Lightroom – ходовая программа любителей цифровой фотографии для работы с изображениями в формате RAW. C ее помощью можно редактировать снимки для печати, создавать подвижные слайдшоу и интерактивные веб-галереи. Благодаря поддержке различных платформ Lightroom доступен на всех компьютерах Windows и Macintosh, домашних и офисных.Вторая бета-версия Lightroom берет за основу первую и довольно удачную Lightroom beta. Срок последнего бета-релиза истекает в конце августа 2008 года.Разработчики Lightroom порадовали следующими новшествами:- Локальная коррекция – Редактирование отдельных участков изображения, по принципу схожее с классической работой по затемнению и осветлению в лаборатории.- Инструменты систематизации – Найти необходимые изображения не составляет труда.- Поддержка нескольких мониторов – Возможность подключения дополнительных дисплеев для простоты управления снимками.- Гибкие функции печати – Создание пользовательских отпечатков разных размеров на одной странице.- Поддержка 64-битной глубины цвета – Lightroom 2.0 задействует новинки оборудования с высокой производительностью и объемной памятью.Lightroom – попытка Adobe привлечь сообщество профессиональных фотографов, соблюдая все их потребности. Наконец, мы хотим, чтобы фотографы совершенствовали программу в своих собственных рабочих целях.Adobe Lightroom – новый, специализированный продукт, предназначенный для знатоков своего дела. С его помощью можно импортировать, отбирать, редактировать и демонстрировать целые коллекции цифровых снимков.Благодаря Adobe Lightroom фотограф потратит меньше времени на систематизацию изображений и уделит его непосредственно творческому процессу. Разработчики Lightroom рассчитывают получить рекомендации цифрового сообщества по функциям продукта. Скачать Adobe Photoshop Lightroom бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Adobe Photoshop Lightroomдобавлена: 10-06-2013Adobe Photoshop Lightroomдобавлена: 24-09-2008