AAA Logo 2010 5.0 скачать бесплатно для Windows 7

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AAA Logo 2010 5.0 обновлено
Программа для создания логотипов для веб-страниц и качетсвенной печати

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 49.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 19465

ОС: Win2000, WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows 8, Windows 10, WinServer, WinOther, Win Vista

Размер: 11.04 Мб

Версия от:

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Скачали:: 6,513

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AAA Logo 2010 5.0 скриншот

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С помощью ААА Logo 2008 осуществляется творческий, но оперативный подход к созда

Конечно, AAA Logo 2008 отнюдь не идеальная программа для дизайна. Создаваемые работы очень ограничены в стиле, форме и спецэффектах. Приложение чем-то напоминает усовершенствованный MS Paint с макетами логотипов. Однако для чайников и тех, кто не гонится за изысками, лучше программы не придумаешь.  Среди представленных образцов найдутся картинки на любой вкус: и корпоративные стили, и молодежные бренды.

AAA Logo 2008 – отличная программа для начинающих бизнесменов, которые хотят сэкономить на логотипе.


Обзор версии 3.0 от: 11-12-2009 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Программа для создания логотипов для веб-страниц и качетсвенной печати. Содержит более 8000 векторных объектов для создания лого. Множество шаблонов, инструментов, эффектов и стилей позволяет создавать уникальные логотипы на базе имеющихся векторных объектов. Примеры логотипов созданных с помощью AAA Logo можно увидеть на сайте программы: http://www.aaa-logo.com/templates.php. Демострационная версия доступна для скачивания на http://www.aaa-logo.com/ Скачать AAA Logo 2010 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать AAA Logo 2010 (11.04 Мб)




Changes on the new version:
We've added a huge number of new logo icons to the library and all of them are well ordered and grouped in simple categories. You can apply already used styles to icons with new style: 'Last Styles & Solid' and there is no need to copy complex styles from one shape to another

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AAA Logo 2010 История версий

AAA Logo 2010 5.0 добавлена: 06-05-2016
AAA Logo 2010 4.10 добавлена: 16-03-2014
AAA Logo 2010 4.0 добавлена: 08-11-2013
AAA Logo 2010 3.20 добавлена: 29-09-2011
AAA Logo 2010 3.10 добавлена: 25-01-2010




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
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