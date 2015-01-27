Total Image Converter 5.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Total Image Converter незаменим при работе с картинками. Он легко преобразовывает практически любые типы изображений (TIFF, JPEG, GIF, BMP, PCX, PNG, TGA, PDD, DNG, WMF, RAW, PSD и еще более 30 форматов). Профессиональные фотографы оценят поддержку RAW форматов профессиональных фотокамер (CRW, CR2, NEF). Total Image Converter так же добавит водяные знаки, чтобы защитить фотографии от воровства в сети.
Уменьшить размер картинки, вырезать фрагмент или повернуть изображение - все это тоже Total Image Converter. При этом программа проста в пользовании. Продуманный интерфейс с пошаговым помощником поможет конвертировать картинки даже новичкам.
Total Image Converter работает в пакетном режиме. Т.е. одновременно можно преобразовывать несколько картинок (или директорий с картинками). Кроме того, программу можно запустить с командной строки.
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Changes on the new version:
New image formats have been added.
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Total Image Converter
История версий
Total Image Converter 5.2 добавлена: 31-01-2015
Total Image Converter 5.1
добавлена: 18-07-2014
Total Image Converter 2.7
добавлена: 08-11-2013
Total Image Converter 2.6
добавлена: 18-03-2013
Total Image Converter 2.5
добавлена: 01-05-2012