Advanced Batch Converter 7.95 скачать бесплатно для Windows 7

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Advanced Batch Converter 7.95
Программа не только оперативно и с легкостью конвертирует изображения из одного формата в другой, но и содержит целый ряд инструментов для редактирования.

Общая оценка:

(4.7) голосов:3
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 69.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 7603

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win98, WinME, WinNT 4.x, Win95, Win Vista

Размер: 6.93 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,880

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Описание

Программа не только оперативно и с легкостью конвертирует изображения из одного формата в другой, но и содержит целый ряд инструментов для редактирования. Advanced Batch Converter поддерживает практически все популярные типы изображений и осуществляет конвертацию в одиночном и групповом режиме. Несмотря на свой невзрачный вид, интерфейс имеет наглядную структуру, поэтому в подробном руководстве нет необходимости.
  
   Для конвертации изображений необходимо перетащить файл в окно программы или воспользоваться командной строкой. Утилита предусматривает дополнительные функции. В наличии инструменты для масштабирования, вращения, обрезки изображений, удаления красных глаз, создания слайд-шоу и рисования. Более того, предлагается целый ряд эффектов, включая цветокоррекцию, искажение, фильтры, увеличение резкости и морфинг. Количество конвертаций за сессию ограничено до шести, но при необходимости программу можно перезапустить и продолжить работу. В целом, Advanced Batch Converter – неплохой конвертер для среднестатистического пользователя. Скачать Advanced Batch Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Advanced Batch Converter (6.93 Мб)




Changes on the new version:
Microsoft Windows 8 Support, new look & feel of user interface, minor and major bugs fixed, conversion speed accelerated, request feature option added, command line interface updated, 50+ input formats added, CameraRaw: new cameras supported, artistic masks: make your photos amazing!

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Advanced Batch Converter История версий

Advanced Batch Converter 7.95 добавлена: 26-08-2014
Advanced Batch Converter 7.93 добавлена: 30-05-2014
Advanced Batch Converter 7.92 добавлена: 04-02-2014
Advanced Batch Converter 7.9 добавлена: 31-12-2013
Advanced Batch Converter 7.89 добавлена: 29-11-2013




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