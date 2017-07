Advanced Batch Converter 7.95 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Advanced Batch Converter История версий

Advanced Batch Converter 7.95 добавлена: 26-08-2014

Программа не только оперативно и с легкостью конвертирует изображения из одного формата в другой, но и содержит целый ряд инструментов для редактирования. Advanced Batch Converter поддерживает практически все популярные типы изображений и осуществляет конвертацию в одиночном и групповом режиме. Несмотря на свой невзрачный вид, интерфейс имеет наглядную структуру, поэтому в подробном руководстве нет необходимости.Для конвертации изображений необходимо перетащить файл в окно программы или воспользоваться командной строкой. Утилита предусматривает дополнительные функции. В наличии инструменты для масштабирования, вращения, обрезки изображений, удаления красных глаз, создания слайд-шоу и рисования. Более того, предлагается целый ряд эффектов, включая цветокоррекцию, искажение, фильтры, увеличение резкости и морфинг. Количество конвертаций за сессию ограничено до шести, но при необходимости программу можно перезапустить и продолжить работу. В целом, Advanced Batch Converter – неплохой конвертер для среднестатистического пользователя. Скачать Advanced Batch Converter бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Microsoft Windows 8 Support, new look & feel of user interface, minor and major bugs fixed, conversion speed accelerated, request feature option added, command line interface updated, 50+ input formats added, CameraRaw: new cameras supported, artistic masks: make your photos amazing!Advanced Batch Converterдобавлена: 30-05-2014Advanced Batch Converterдобавлена: 04-02-2014Advanced Batch Converterдобавлена: 31-12-2013Advanced Batch Converterдобавлена: 29-11-2013