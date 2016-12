Описание

DipTrace История версий

DipTrace 3.0 добавлена: 15-03-2016

Система проектирования принципиальных схем и печатных плат. Включает Схемотехнику с поддержкой многостраничночти и иерархии, Редактор плат с мощным автотрассировщиком и удобной ручной разводкой, редакторы компонентов и корпусов. Библиотеки содержат более 100,000 компонентов. Есть импорт/экспорт файлов P-CAD, Eagle, PADS, OrCAD. Версия на 1000 выводов распространяется бесплатно для некоммерческого использования (пишите в суппорт для получения кода). Скачать DipTrace бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.- Differential Pairs - ODB++ export - Gerber X2 export - Configurable hotkeys - UI polishing and speed optimization - 15000+ new parts - 5000+ STEP models for 3DDipTraceдобавлена: 25-06-2014DipTraceдобавлена: 21-10-2012DipTraceдобавлена: 07-09-2011DipTraceдобавлена: 10-02-2010