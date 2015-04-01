Shockwave Player 12.1.8.158 скачать бесплатно для Windows 7

Shockwave player – компонент необязательный, но очень удобный.

Без Shockwave не обойдется ни один геймер и любитель посидеть в Интернете. После установки плагина значительно улучшается качество флэш-видео, gif и анимации. Он пригодится студентам при подготовке курсовых и дипломных работ и даже разработчикам. Для просмотра роликов на YouTube Shockwave незаменим. Загрузить и установить его смогут пользователи любого уровня.

Adobe Shockwave player скрасит досуг. С его помощью можно играть в 3D-игры, смотреть интерактивные презентации продуктов и проходить онлайн-уроки. Большинство популярных в Интернете игр, например Blackjack Pocker и Gutter ball, сделаны под Shockwave.

Shockwave player – компонент необязательный, но очень удобный – это чувствуется сразу после его установки.

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Shockwave Player История версий

Shockwave Player 12.1.8.158 добавлена: 25-04-2015

ShockWave Player – плагин от Adobe, с помощью которого качественно и быстро отображаются веб-игры. В последней версии Shockwave много обновлений. Ее загрузка и установка на компьютер занимает всего несколько минут. Программа устанавливается в фоновом режиме и не мешает работать. Shockwave player разработан и проверен специалистами по играм и онлайн-мультимедии. Скачать Shockwave Player бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Shockwave Playerдобавлена: 24-10-2012Shockwave Playerдобавлена: 05-11-2010