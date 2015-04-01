Shockwave Player 12.1.8.158 скачать бесплатно для Windows 7

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Shockwave Player 12.1.8.158
ShockWave Player – плагин от Adobe, с помощью которого качественно и быстро отображаются веб-игры.

Общая оценка:

(3.5) голосов:2
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 8037

ОС: Win2000, Win2003, Win7 x32, Win8 x32, Win8 x64, Win98, WinVista, WinXP

Размер: 13.19 Мб

Версия от:

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Скачали:: 2,538

Полная информация>>

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Нет скриншотов

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Shockwave player – компонент необязательный, но очень удобный.

 Без Shockwave не обойдется ни один геймер и любитель посидеть в Интернете. После установки плагина значительно улучшается качество флэш-видео, gif и анимации. Он пригодится студентам при подготовке курсовых и дипломных работ и даже разработчикам. Для просмотра роликов на YouTube Shockwave незаменим. Загрузить и установить его смогут пользователи любого уровня.

Adobe Shockwave player скрасит досуг. С его помощью можно играть в 3D-игры, смотреть интерактивные презентации продуктов и проходить онлайн-уроки. Большинство популярных в Интернете игр, например Blackjack Pocker и Gutter ball, сделаны под Shockwave.

 Shockwave player – компонент необязательный, но очень удобный – это чувствуется сразу после его установки.


Обзор версии 11.5.9.615 от: 05-11-2010 Copyright © NewestSoft.com
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

ShockWave Player – плагин от Adobe, с помощью которого качественно и быстро отображаются веб-игры. В последней версии Shockwave много обновлений. Ее загрузка и установка на компьютер занимает всего несколько минут. Программа устанавливается в фоновом режиме и не мешает работать. Shockwave player разработан и проверен специалистами по играм и онлайн-мультимедии. Скачать Shockwave Player бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Shockwave Player (13.19 Мб)


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Shockwave Player История версий

Shockwave Player 12.1.8.158 добавлена: 25-04-2015
Shockwave Player 11.6.8.638 добавлена: 24-10-2012
Shockwave Player 11.5.9.615 добавлена: 05-11-2010




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 5/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 5/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
5 / 5
Отлично

Время загрузки
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32m 10s
64K
28m 8s
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