GameGain 2.11.26.2012 скачать бесплатно для Windows 7

Игры без зависаний с GameGain

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе GameGain первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





GameGain История версий

GameGain 2.11.26.2012 добавлена: 26-11-2012

GameGain – очень полезная программа всем геймерам, у которых немного подтормаживают любимые игры, действуя этим критически на нервную систему. Данное приложение специально оптимизирует компьютер для запуска игры, позволяя устранить множество проблем.GameGain способна выжать все с вашего компьютера, чтобы его производительность была максимальной, а все его ресурсы шли исключительно на запуск и работу компьютерной игры.Программа немного правит системный реестр и файлы, чтобы освободить оперативную память на сколько это возможно. Таким образом, прорисовка изображение также ускорится, а ресурсы процессора будут выделены исключительно на игру.GameGain очень проста в эксплуатации за счет своего невероятно простого интерфейса и возможности старта на операционных системах Windows XP/Vista/7. Приложение запоминает все ваши настройки, чтобы не настраивать все заново для новых игр. Минус имеется только один – условно-бесплатная версия, позволяющая без оплаты поработать всего 28 дней.Лично я убедился в положительных качествах программы, когда игра без нее подтормаживала. GameGain отключила все в системе, перезагрузила компьютер и при включении сразу запустила игру и кроме нее уже ничего компьютер не грузит. Мелкие торможения ушли и, я прошел игру без вреда для нервной системы.GameGain - утилита для оптимизации системы под игры. Принцип работы очень простой, выбираем операционную систему, потом - тип процессора, затем выставляем величину ускорения (тут можно поэкспериментировать) и нажимаем кнопку "Go"GameGain is a tool that optimizes your systems performance and makes your games run better. Based off our popular PCMedik software GameGain differentiates itself by focusing entirely on gaming performance upgrades only.Playing computer games that run entirely too slow or show poor performance? GameGain attempts to solve such problems and at the same time increase computing performance.GameGain boosts your computer gaming performance by modifying several system settings, so you can now use that old computer or new computer of yours as your primary gaming station. No installation or modification needs to be made to your hardware, GameGain does all the complicated settings for you instantly. Скачать GameGain бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Updated several Delphi components to newer versions that provide better support for Windows XP service pack 3 and Windows 7.GameGainдобавлена: 14-06-2012GameGainдобавлена: 26-05-2012GameGainдобавлена: 06-05-2012GameGainдобавлена: 30-04-2012