GameBoost 1.11.26.2012 скачать бесплатно для Windows 7

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GameBoost 1.11.26.2012
Инструмент для оптимизации Вашего компьютера под сетевые игры. Имеет простой и удобный интерфейс.

Общая оценка:

(5) голосов:2
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голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 24.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4417

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 1.51 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 1,501

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

GameBoost - инструмент для оптимизации Вашего компьютера под сетевые игры. Имеет простой и удобный интерфейс. GameBoost основан на программах GameGain и Throttle. Скачать GameBoost бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать GameBoost (1.51 Мб)




Changes on the new version:
Updated several Delphi components to newer versions that provide better support for Windows XP service pack 3 and Windows 7.

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GameBoost История версий

GameBoost 1.11.26.2012 добавлена: 26-11-2012
GameBoost 1.5.21.2012 добавлена: 21-05-2012
GameBoost 1.5.7.2012 добавлена: 06-05-2012
GameBoost 1.4.16.2012 добавлена: 20-04-2012
GameBoost 1.3.19.2012 добавлена: 25-03-2012




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