Game Booster 1.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Game Booster История версий

Game Booster 1.0 добавлена: 08-11-2012

Game Booster - бесплатная программа для увеличения производительности компьютера во время игр. Временно завершая фоновые процессы и ненужные службы Windows, очищая память и увеличивая производительность процессора, Game Booster направляет все до единого ресурсы системы к игре. Game Booster совместим с PunkBuster, Cheating-Death, VAC и любыми другими программами для предотвращения использования читов в играх.Функции:* Ускорение игр одним щелчком мыши* Дефрагментирует папку игры* Увеличивает стабильность игры* Понижая приоритет работы других процессов, Game Booster перераспределяет ресурсы системы в пользу игровых приложений.*Устанавливает свежие драйверы*Обнаруживает игры в Steam*Game Booster проанализирует вашу систему и покажет все узкие места, которые могут повлиять на производительность игр. Созданный отчет можно экспортировать и отослать на специальный форум, где нэксперты найдут самый лучший способ увеличения производительности в играх Скачать Game Booster бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.