Game Booster 1.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Игры и Развлечения Утилиты и редакторы Game Booster   
Game Booster 1.0
Game Booster - бесплатная программа для увеличения производительности компьютера во время игр.

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 1525

ОС: Win7 x32, Win7 x64, Win8 x32, WinVista, WinXP

Размер: 7.31 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 881

Полная информация>>

Скриншоты
Game Booster 1.0 скриншот
Game Booster 1.0 скриншот
Game Booster 1.0 скриншот
Game Booster 1.0 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Game Booster - бесплатная программа для увеличения производительности компьютера во время игр. Временно завершая фоновые процессы и ненужные службы Windows, очищая память и увеличивая производительность процессора, Game Booster направляет все до единого ресурсы системы к игре. Game Booster совместим с PunkBuster, Cheating-Death, VAC и любыми другими программами для предотвращения использования читов в играх.

Функции:
* Ускорение игр одним щелчком мыши
* Дефрагментирует папку игры
* Увеличивает стабильность игры
* Понижая приоритет работы других процессов, Game Booster перераспределяет ресурсы системы в пользу игровых приложений.
*Устанавливает свежие драйверы
*Обнаруживает игры в Steam
*Game Booster проанализирует вашу систему и покажет все узкие места, которые могут повлиять на производительность игр. Созданный отчет можно экспортировать и отослать на специальный форум, где нэксперты найдут самый лучший способ увеличения производительности в играх Скачать Game Booster бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Game Booster (7.31 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Game Booster первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Game Booster История версий

Game Booster 1.0 добавлена: 08-11-2012




Похожие теги:

         

Похожие программы:

Нет скриншотов EA Download Manager 1.0
EA Download Manager – простая утилита для загрузки игр из магазина EA.
- Shareware | 26,236 Скачали
Steam v008 скриншот Steam v008
Steam – менеджер обновлений/загрузок для игр от Valve, разработчика Half-Life.
- Freeware | 11,168 Скачали
ArtMoney 7.45 скриншот ArtMoney 7.45
ArtMoney SE - программа для редактирования параметров в компьютерных играх, для получения жизней, бесконечных денег, патронов и др.
- Freeware | 17,208 Скачали
GameGain 2.11.26.2012 скриншот GameGain 2.11.26.2012
GameGain - утилита для оптимизации системы под игры.
- Shareware | 3,663 Скачали
Shockwave Player 12.1.8.158 скриншот Shockwave Player 12.1.8.158
ShockWave Player – плагин от Adobe, с помощью которого качественно и быстро отображаются веб-игры.
- Freeware | 2,546 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Game Booster, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Game Booster получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,818,600

2.

Skype
Скачали: 706,039

3.

Google Earth
Скачали: 693,918

4.

Opera Browser
Скачали: 665,692

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,336

6.

DirectX
Скачали: 546,906

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,711

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,797

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,408

10.

Nero 8
Скачали: 296,367

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,863

12.

Nero 9
Скачали: 266,899

13.

Windows 7
Скачали: 233,130

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,253

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
17m 49s
64K
15m 36s
128K
7m 48s
768K
1m 5s
1.44M
42s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.