D3DGear 4.43 Build 1839 скачать бесплатно для Windows 7

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D3DGear 4.43 Build 1839
D3DGear – программа для тестирования компьютерных игр в режимах DirectX & OpenGL - самостоятельно оценивает FPS (число кадров в секунду) и выводит этот показатель на монитор.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.95 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 5243

ОС: Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 15.63 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,526

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Скриншоты
Нет скриншотов

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Играй по полной. D3DGear- посчитает FPS, захватит видео и снимет скриншот.

Если вы хардкорный геймер и регулярно следите за новинками на рынке железа. А новая игра с обещанной революционной графикой вообще настоящий праздник- как души так и тела, тогда вам точно нужна соответствующая программа способная и скриншот снять во время жесткой баталии и видео в неплохом качестве захватить, да и плюсом к этому посчитать количество кадров в секунду, то бишь FPS. Надо же как-то хвастаться новыми подвигами перед друзьями, да и быстродействие проверить не помешает.

В общем, знакомьтесь с D3DGear. Она как раз предназначена для тестирования DirectX и OpenGL приложений. Тут есть все необходимое для игрока со стажем. Основные возможности D3DGear включают в себя функцию захвата видео и сохранение последнего в AVI формат. Возможность снятия скриншотов (BMP, JPG, TGA, PNG, PPM и HDR), и даже целых серий снимков с зажатой горячей клавишей. Ну и, конечно же, измерение количества кадров в секунду- с отображением значения на экране, а также отдельной настройкой для разных приложений. В общем D3DGear то, что надо! Правда с русским пока что не дружит, да и просит за свое использование не много ни мало, а целых 29.95$. Хотя для знакомства как обычно предусмотрен триальный режим.
Обзор версии 4.14.1402 от: 09-11-2012 Copyright © NewestSoft.com
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Описание

D3DGear – программа для тестирования компьютерных игр в режимах DirectX & OpenGL - самостоятельно оценивает FPS (число кадров в секунду) и выводит этот показатель на монитор. Кроме этого, D3DGear дает возможность производить снимки экрана, а также делать запись во время игры AVI-роликов.
  
   Для геймера мощность графической карты значит очень многое. В погоне за реальными ощущениями заядлый игрок разгоняет графическую карту до максимума, стараясь не навредить материнской плате. Для этого необходимы точные и подробные данные о графических показателях системы. Измерить их поможет D3DGear. Данная программа бесплатна и представляет собой инструмент для автоматического измерения частоты 3D-кадров установленных игр и мультимедийных приложений. Кроме того, утилита осуществляет захват видео с экрана даже в процессе игры, сохраняя его в файл AVI, а также делает скриншоты дисплея в любой графический формат файлов, включая JPEG. Наличие настраиваемых горячих клавиш упрощает задачу. На официальном сайте разработчика доступна справочная информация по утилите.
  
  Установка D3DGear проходит без сбоев и ошибок, но требует перезагрузки системы. С программой легко работать: для записи видео сначала запускается D3DGear, а затем сама игра. D3DGear отображает частоту кадров игры или приложения на дисплее. Интерфейс утилиты представляет собой диалоговое окно, в котором можно указать параметры захвата скриншотов, видео и других инструментов. D3DGear точно и оперативно фиксирует частоту кадров. Что делать с полученной информацией – решать вам, однако следует обязательно учесть мощность кулера.
  
  В последнем релизе D3DGear исправлена ошибка сглаживания, а также действия программы, которые приводили к сбоям процессов Call of Duty 2. Кроме того, теперь поддерживается DirectX10 и Windows 7. Испытательный период утилиты длится 15 дней. Скачать D3DGear бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать D3DGear (15.63 Мб)




Changes on the new version:
D3DGear Version 4.14.1400 Added support to recording from microphone input.

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D3DGear История версий

D3DGear 4.43 Build 1839 добавлена: 22-09-2013
D3DGear 4.19 Build 1807 добавлена: 20-04-2013
D3DGear 4.14.1402 добавлена: 23-06-2012
D3DGear 4.14.1400 добавлена: 01-05-2012
D3DGear 4.03.1391 добавлена: 23-03-2012




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Оценка редактора
Параметры
  • Currently 4/5.
Интерфейс
  • Currently 4/5.
Стабильность
  • Currently 4/5.
Практичность
  • Currently 4/5.
4 / 5
Очень хорошо

Время загрузки
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