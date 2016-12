D3DGear 4.43 Build 1839 скачать бесплатно для Windows 7

Играй по полной. D3DGear- посчитает FPS, захватит видео и снимет скриншот.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации в каком-либо виде строго запрещена.

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе D3DGear первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





D3DGear История версий

D3DGear 4.43 Build 1839 добавлена: 22-09-2013

Если вы хардкорный геймер и регулярно следите за новинками на рынке железа. А новая игра с обещанной революционной графикой вообще настоящий праздник- как души так и тела, тогда вам точно нужна соответствующая программа способная и скриншот снять во время жесткой баталии и видео в неплохом качестве захватить, да и плюсом к этому посчитать количество кадров в секунду, то бишь FPS. Надо же как-то хвастаться новыми подвигами перед друзьями, да и быстродействие проверить не помешает.В общем, знакомьтесь с D3DGear. Она как раз предназначена для тестирования DirectX и OpenGL приложений. Тут есть все необходимое для игрока со стажем. Основные возможности D3DGear включают в себя функцию захвата видео и сохранение последнего в AVI формат. Возможность снятия скриншотов (BMP, JPG, TGA, PNG, PPM и HDR), и даже целых серий снимков с зажатой горячей клавишей. Ну и, конечно же, измерение количества кадров в секунду- с отображением значения на экране, а также отдельной настройкой для разных приложений. В общем D3DGear то, что надо! Правда с русским пока что не дружит, да и просит за свое использование не много ни мало, а целых 29.95$. Хотя для знакомства как обычно предусмотрен триальный режим.D3DGear – программа для тестирования компьютерных игр в режимах DirectX & OpenGL - самостоятельно оценивает FPS (число кадров в секунду) и выводит этот показатель на монитор. Кроме этого, D3DGear дает возможность производить снимки экрана, а также делать запись во время игры AVI-роликов.Для геймера мощность графической карты значит очень многое. В погоне за реальными ощущениями заядлый игрок разгоняет графическую карту до максимума, стараясь не навредить материнской плате. Для этого необходимы точные и подробные данные о графических показателях системы. Измерить их поможет D3DGear. Данная программа бесплатна и представляет собой инструмент для автоматического измерения частоты 3D-кадров установленных игр и мультимедийных приложений. Кроме того, утилита осуществляет захват видео с экрана даже в процессе игры, сохраняя его в файл AVI, а также делает скриншоты дисплея в любой графический формат файлов, включая JPEG. Наличие настраиваемых горячих клавиш упрощает задачу. На официальном сайте разработчика доступна справочная информация по утилите.Установка D3DGear проходит без сбоев и ошибок, но требует перезагрузки системы. С программой легко работать: для записи видео сначала запускается D3DGear, а затем сама игра. D3DGear отображает частоту кадров игры или приложения на дисплее. Интерфейс утилиты представляет собой диалоговое окно, в котором можно указать параметры захвата скриншотов, видео и других инструментов. D3DGear точно и оперативно фиксирует частоту кадров. Что делать с полученной информацией – решать вам, однако следует обязательно учесть мощность кулера.В последнем релизе D3DGear исправлена ошибка сглаживания, а также действия программы, которые приводили к сбоям процессов Call of Duty 2. Кроме того, теперь поддерживается DirectX10 и Windows 7. Испытательный период утилиты длится 15 дней. Скачать D3DGear бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.D3DGear Version 4.14.1400 Added support to recording from microphone input.D3DGearдобавлена: 20-04-2013D3DGearдобавлена: 23-06-2012D3DGearдобавлена: 01-05-2012D3DGearдобавлена: 23-03-2012