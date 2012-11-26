Big Fish Coupons for Internet Explorer 1.1.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Big Fish Coupons for Internet Explorer первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





Big Fish Coupons for Internet Explorer История версий

Big Fish Coupons for Internet Explorer 1.1.0 добавлена: 26-11-2012

Это расширение для браузера позволит Вам не пропустить свежие предложения от Big Fish Games! Расширение своевременно уведомит о скидках и выгодных предложениях Big Fish Games, в том числе и тех, которые не показываются на официальной странице. С этим расширением для браузера каждый день Вам будет доступна новая информация и наиболее привлекательные предложения. Скидки могут доходить до 90%, в этом случае цена за игру составит 0.99$. Расширение Big Fish Coupons доступно для браузеров Google Chrome, Internet Exlorer и Firefox. Что такое Big Fish Games? Big Fish Games — ведущий разработчик и издатель казуальных игр. Казуальные игры — это разнообразные интересные и захватывающие игры, не требующие много времени, например, такие как аркады, головоломки, судоку. Игры Big Fish Games доступны для разных платформ (PC, Mac, iPhone/iPad, онлайн игры). Скачать Big Fish Coupons for Internet Explorer бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.