ArtMoney 7.45 скачать бесплатно для Windows 7

Как читерить в играх с помощью ArtMoney?
ArtMoney - программа, созданная специально для того, чтобы читерить в играх. С ее помощью можно изменить абсолютно любое количественное значение. Причем это можно делать практически в любой игре. Но многие пользователи, которые видят эту программу впервые, сами не могут в ней разобраться (я - не исключение!), поэтому я хочу рассказать об этом в данной статье.
Сначала нам нужно зайти в игру и начать непосредственно сам процесс, после чего нужно свернуть окно с игрой (нажав комбинацию Alt+Tab или просто клавишу Windows) и запустить ArtMoney. Затем указать в графе "Процесс" игру, в которую мы играем. Теперь снова заходим в игру и запоминаем то численное значение, которые мы хотим изменить, причем оно не должно меняться в то время, когда мы будем переключаться для использования ArtMoney. Снова переключаемся в окно ArtMoney, и нажимаем кнопку "Искать", затем нажимаем кнопку с тремя точками напротив графы "Тип", ставим все галочки, порядок байт - все, тип - оставляем "Ваш набор", кодировки тоже оставляем без изменения. Соглашаемся с изменениями. В графе "Тип" ставим ваш набор, в графе "Искать" - точное значение, "Диапазон адресов" и "Кратность адреса" - ВСЕ. В графе "Значение" ставим в левом поле = (при необходимости можно поставить и другой знак, если точное значение запомнить не удается, или же оно постоянно меняется, или можно задать промежуток, которому принадлежит искомое значение), в правом - вписываем наше значение, которое мы запомнили. Нажимаем "ОК" и ждем. В некоторых версиях ArtMoney есть такой глюк, при котором поиск прекращается, если по окну водить курсором или таскать его туда-сюда, поэтому во время поиска ничего не делаем и ждем его окончания.
После окончания поиска у нас будет найдено множество значений, равных заданному, из которых искомое - всего одно (иногда два или четыре, но не больше). Для того, чтобы его найти и существует операция "Отсеять". Для использования данной функции входим в игру, меняем искомое значение на любое другое число (например, если это деньги - то тратим их или зарабатываем), запоминаем его, нажимаем "Отсеять" и вписываем запомненное число в графу "Значение", не меняя при этом параметры. Так же спокойно ожидаем, и по завершении видим, что таких значений стало намного меньше. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока у нас не остается 1-5 значений, после чего добавляем их в таблицу (нажатием на зеленую стрелочку) и меняем параметр в правой части окна на желаемый. Затем так же еще раз изменяем это число в игре - и значение, которое мы ищем, должно измениться на желаемое. После нахождения необходимого нам значения - таблицу с ними можно сохранить, чтобы не искать их снова, сделать это можно в меню "Таблица". В онлайн-играх эта программа не работает, хотя ее можно использовать, если ваш компьютер работает там как сервер.
Еще хочу сказать, что некоторые значения можно искать по несколько часов, но результата можно добиться в любой игре.
Но возможна и ситуация, когда не будет найдено ни одного значения. В этом случае вы допустили где-то ошибку, или же значение кодированное (искать их можно так же, только с другими параметрами, например можно изменить кодировки (см. выше)). Лично я пользовался версией ArtMoney Pro v7.35.1, в других версиях алгоритм может немного отличаться от описанного в статье, но в целом он тот же.
Обзор версии 7.38 от: 29-03-2012 Copyright © NewestSoft.com
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Описание
ArtMoney SE - программа для редактирования параметров в компьютерных играх, для получения жизней, бесконечных денег, патронов и т.д. ArtMoney умеет сканировать память или файлы игры для поиска каких-то определенных значений (деньги, ресурсы и т.д.).
В программе поиск разделяется на два этапа - поиск значений и отсев ненужных значений. В итоге получаем адреса, в которых находятся числа, и их можно изменить на нужные. Специальные методы позволяют обмануть даже игры, в которых нет числовых видимых значений (например графическая полоска жизни) или игры, которые кодируют свои данные. Скачать ArtMoney бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
Many bugs fixed.
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ArtMoney
История версий
ArtMoney 7.45 добавлена: 06-04-2016
ArtMoney 7.44
добавлена: 28-08-2015
ArtMoney 7.43.1
добавлена: 12-01-2015
ArtMoney 7.43
добавлена: 15-05-2014
ArtMoney 7.42.1
добавлена: 24-01-2014