ArtMoney 7.45 скачать бесплатно для Windows 7

Как читерить в играх с помощью ArtMoney?

ArtMoney - программа, созданная специально для того, чтобы читерить в играх. С ее помощью можно изменить абсолютно любое количественное значение. Причем это можно делать практически в любой игре. Но многие пользователи, которые видят эту программу впервые, сами не могут в ней разобраться (я - не исключение!), поэтому я хочу рассказать об этом в данной статье.Сначала нам нужно зайти в игру и начать непосредственно сам процесс, после чего нужно свернуть окно с игрой (нажав комбинацию Alt+Tab или просто клавишу Windows) и запустить ArtMoney. Затем указать в графе "Процесс" игру, в которую мы играем. Теперь снова заходим в игру и запоминаем то численное значение, которые мы хотим изменить, причем оно не должно меняться в то время, когда мы будем переключаться для использования ArtMoney. Снова переключаемся в окно ArtMoney, и нажимаем кнопку "Искать", затем нажимаем кнопку с тремя точками напротив графы "Тип", ставим все галочки, порядок байт - все, тип - оставляем "Ваш набор", кодировки тоже оставляем без изменения. Соглашаемся с изменениями. В графе "Тип" ставим ваш набор, в графе "Искать" - точное значение, "Диапазон адресов" и "Кратность адреса" - ВСЕ. В графе "Значение" ставим в левом поле = (при необходимости можно поставить и другой знак, если точное значение запомнить не удается, или же оно постоянно меняется, или можно задать промежуток, которому принадлежит искомое значение), в правом - вписываем наше значение, которое мы запомнили. Нажимаем "ОК" и ждем. В некоторых версиях ArtMoney есть такой глюк, при котором поиск прекращается, если по окну водить курсором или таскать его туда-сюда, поэтому во время поиска ничего не делаем и ждем его окончания.После окончания поиска у нас будет найдено множество значений, равных заданному, из которых искомое - всего одно (иногда два или четыре, но не больше). Для того, чтобы его найти и существует операция "Отсеять". Для использования данной функции входим в игру, меняем искомое значение на любое другое число (например, если это деньги - то тратим их или зарабатываем), запоминаем его, нажимаем "Отсеять" и вписываем запомненное число в графу "Значение", не меняя при этом параметры. Так же спокойно ожидаем, и по завершении видим, что таких значений стало намного меньше. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока у нас не остается 1-5 значений, после чего добавляем их в таблицу (нажатием на зеленую стрелочку) и меняем параметр в правой части окна на желаемый. Затем так же еще раз изменяем это число в игре - и значение, которое мы ищем, должно измениться на желаемое. После нахождения необходимого нам значения - таблицу с ними можно сохранить, чтобы не искать их снова, сделать это можно в меню "Таблица". В онлайн-играх эта программа не работает, хотя ее можно использовать, если ваш компьютер работает там как сервер.

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ArtMoney История версий

ArtMoney 7.45 добавлена: 06-04-2016

Еще хочу сказать, что некоторые значения можно искать по несколько часов, но результата можно добиться в любой игре.Но возможна и ситуация, когда не будет найдено ни одного значения. В этом случае вы допустили где-то ошибку, или же значение кодированное (искать их можно так же, только с другими параметрами, например можно изменить кодировки (см. выше)). Лично я пользовался версией ArtMoney Pro v7.35.1, в других версиях алгоритм может немного отличаться от описанного в статье, но в целом он тот же.ArtMoney SE - программа для редактирования параметров в компьютерных играх, для получения жизней, бесконечных денег, патронов и т.д. ArtMoney умеет сканировать память или файлы игры для поиска каких-то определенных значений (деньги, ресурсы и т.д.).В программе поиск разделяется на два этапа - поиск значений и отсев ненужных значений. В итоге получаем адреса, в которых находятся числа, и их можно изменить на нужные. Специальные методы позволяют обмануть даже игры, в которых нет числовых видимых значений (например графическая полоска жизни) или игры, которые кодируют свои данные. Скачать ArtMoney бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.Many bugs fixed.ArtMoneyдобавлена: 28-08-2015ArtMoneyдобавлена: 12-01-2015ArtMoneyдобавлена: 15-05-2014ArtMoneyдобавлена: 24-01-2014