Лото - 2013 1.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
«Лото-2013» — это компьютерная игра для Windows, которая не требует от игрока активных действий. Всё, что вам понадобится — это внимание и немного удачи!
Простое и удобное управление позволяет игроку играть в практически любой позе, задействуя только мышку компьютера. Спокойная, расслабляющая музыка снимает напряжение и стресс.
Два режима игры (в демо версии только один): тренировка и сюжет. В режиме тренировки вы играете на очки, а результат можно сохранить. В режиме сюжета предлагается пройти небольшую сюжетную линию. При этом результат можно сохранить, чтобы начать с того же места позднее.
Играть в «Лото-2013» можно на нетбуках и ноутбуках, не обладающих большими мощностями. Скачать Лото - 2013 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Комментарии.
1. Добавил: ulugbek
, (Лото - 2013 1.0)
da
08:01:16, 22-04-2015
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Лото - 2013
История версий
Лото - 2013 1.0 добавлена: 06-11-2013