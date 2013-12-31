Лото - 2013 1.0 скачать бесплатно для Windows 7

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Лото - 2013 1.0
Лото-2013 - это медитативная, спокойная игра, которая поможет Вам расслабиться и отдохнуть от суеты и напряжения, или просто испытать удачу, ничего при этом не теряя.

Общая оценка:

(4) голосов:2
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голосов:2

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 2 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 4394

ОС: Win 7, Win8, WinXP

Размер: 120 Мб

Версия от:

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Комментарии (1)

Скачали:: 2,197

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

«Лото-2013» — это компьютерная игра для Windows, которая не требует от игрока активных действий. Всё, что вам понадобится — это внимание и немного удачи!

Простое и удобное управление позволяет игроку играть в практически любой позе, задействуя только мышку компьютера. Спокойная, расслабляющая музыка снимает напряжение и стресс.

Два режима игры (в демо версии только один): тренировка и сюжет. В режиме тренировки вы играете на очки, а результат можно сохранить. В режиме сюжета предлагается пройти небольшую сюжетную линию. При этом результат можно сохранить, чтобы начать с того же места позднее.

Играть в «Лото-2013» можно на нетбуках и ноутбуках, не обладающих большими мощностями. Скачать Лото - 2013 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Лото - 2013 (120 Мб)


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Комментарии.


1. Добавил: ulugbek, (Лото - 2013 1.0)
da
08:01:16, 22-04-2015

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Лото - 2013 История версий

Лото - 2013 1.0 добавлена: 06-11-2013




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