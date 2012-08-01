Цветные тетрамино сборник логических игр 5.06.02 скачать бесплатно для Windows 7

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Цветные тетрамино сборник логических игр 5.06.02 обновлено
Сборник 20 оригинальных вариантов новых логических игр в 3-х сериях!

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Demo

Цена: $0

Просмотров: 4016

ОС: Win2000, Win98, WinXP, Win Vista

Размер: 1.31 Мб

Версия от:

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Скачали:: 742

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Цветные тетрамино сборник логических игр 5.06.02 скриншот

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Описание

Сборник из 20 вариантов новых логических игр, серии игр 4-5-6 из полного набора в 6 серий.
  
  Предельно простые правила, увлекательность и универсальность - вот что отличает эти игры-победители, получившие Главный приз на конкурсе разработчиков из России и СНГ "Наша Игра - 2000", проведенном журналом Game.EXE и спонсированном фирмой Microsoft.
  
  Состав сборника игр:
  4 серия Tetra Pack - 10 вариантов игры, в DEMO есть 1 вариант,
  5 серия Swaps Pack - 5 вариантов игры,
  6 серия Rolls Pack - 5 вариантов игры, в DEMO есть 1 вариант. Скачать Цветные тетрамино сборник логических игр бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Цветные тетрамино сборник логических игр (1.31 Мб)


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Цветные тетрамино сборник логических игр История версий

Цветные тетрамино сборник логических игр 5.06.02 добавлена: 01-08-2012
Цветные тетрамино сборник логических игр 506.01 добавлена: 10-02-2011
Цветные тетрамино сборник логических игр 506 добавлена: 03-12-2008




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