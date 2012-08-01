Цветные тетрамино сборник логических игр 5.06.02 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Сборник из 20 вариантов новых логических игр, серии игр 4-5-6 из полного набора в 6 серий.
Предельно простые правила, увлекательность и универсальность - вот что отличает эти игры-победители, получившие Главный приз на конкурсе разработчиков из России и СНГ "Наша Игра - 2000", проведенном журналом Game.EXE и спонсированном фирмой Microsoft.
Состав сборника игр:
4 серия Tetra Pack - 10 вариантов игры, в DEMO есть 1 вариант,
5 серия Swaps Pack - 5 вариантов игры,
6 серия Rolls Pack - 5 вариантов игры, в DEMO есть 1 вариант. Скачать Цветные тетрамино сборник логических игр бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Цветные тетрамино сборник логических игр
История версий
Цветные тетрамино сборник логических игр 5.06.02 добавлена: 01-08-2012
Цветные тетрамино сборник логических игр 506.01
добавлена: 10-02-2011
Цветные тетрамино сборник логических игр 506
добавлена: 03-12-2008