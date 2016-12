Cross+A 8.40 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Клочков Леонид, (Cross+A 8.25)

супер

Cross+A История версий

Cross+A 8.40 добавлена: 30-08-2016

Программа предназначена для облегчения решения кроссвордов, словесных головоломок, анаграмм, криптарифмов, а также таких логических головоломок, как: нонограммы (японские кроссворды), судоку (Sudoku), какуро (Kakuro), хитори (Hitori), "китайская стена" (Slitherlink), филиппинские кроссворды (Link-a-Pix), "японская мозаика" (Fill-a-Pix), "морской бой" (Battleship), "мосты" (Hashiwokakero), "ожерелье" (Masyu), "фонари" (Light Up), "филломино" (Fillomino), "неравенство" (Futoshiki), "куромасу" (Kuromasu), "нурикабе" (Nurikabe), "лагерь" (Tents), кен-кен (KenKen), хидато (Hidato), "нумератор" (Numbrix), "квадраты" (Shikaku), "галактики" (Galaxies), "небоскрёбы" (Skyscrapers), "волновой эффект" (Hakyuu), "гранд тур" (Grand Tour), "первые встречные" (Easy as ABC). Cross+A имеет гибкие и мощные средства поиска. Пользователь может осуществлять поиск слов по известным буквам или по описаниям, а также искать анаграммы и словосочетания. Программа использует словарь, содержащий 159000 английских слов с описаниями (на сайте программы доступны для загрузки базы слов для немецкого, французского и других языков). Пользователь может добавлять новые слова, удалять, изменять описания слов и копировать их в буфер обмена (clipboard). В состав Cross+A входит графический редактор для создания нонограмм. Программа содержит список английских пословиц и поговорок (на сайте программы есть базы испанских, итальянских, немецких и французских пословиц), а также базу английских синонимов и антонимов. Скачать Cross+A бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.The new kinds of logic puzzles were added.Cross+Aдобавлена: 19-01-2016Cross+Aдобавлена: 18-09-2015Cross+Aдобавлена: 11-07-2015Cross+Aдобавлена: 09-04-2015