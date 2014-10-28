X-Interpreter Platform 0.0.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Игровая платформа (ядро - OpenGL, для Windows доступен DirectX).
Для игроков это возможность играть бесплатно игры различных жанров и тематик.
От разработчика не требуется изучения программирования графических устройств, звука, расчета 3D, специальных редакторов и компиляторов, писать исходный код можно в любом текстовом редакторе.
Основные особенности платформы:
- разработка игр на любом языке (модуль которого добавлен в платформу). В стандартной сборке - LUA.
- все вопросы по управлению ресурсами, устройствами контроля, звуком и т.п. - платформа берет на себя. В дескрипторе проекта ресурсы можно настраивать очень гибко и точно под нужды проекта.
- все возможности движка XAPE включая 3D можно использовать, опять же, без особых усилий и специальных знаний программирования 3D.
- интеграция между игроками через Xi профиль. Т.е. коллективные игры (многопользовательские).
Ведется также работа по портированию платформы на ОС Linux и MaxOSX.
Для разработчиков доступна поддержка на сайте разработчика (документация, форум и прочее). Скачать X-Interpreter Platform бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
Changes on the new version:
• Добавлены новые возможности, улучшены существующие
• Устранена критическая ошибка при завершении работы приложения
Оценить программу
Комментарии.
Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе X-Interpreter Platform первым.
Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)
X-Interpreter Platform
История версий
X-Interpreter Platform 0.0.4 добавлена: 27-05-2014
X-Interpreter Platform 0.0.3
добавлена: 10-04-2014