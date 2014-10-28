X-Interpreter Platform 0.0.4 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

Оценить программу

Отлично Очень хорошо Хорошо Плохо Очень плохо

Комментарии. Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе X-Interpreter Platform первым.

Добавить Комментарий. (Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)



Имя:* E-mail:* Комментарий:* Капча:*





X-Interpreter Platform История версий

X-Interpreter Platform 0.0.4 добавлена: 27-05-2014

Игровая платформа (ядро - OpenGL, для Windows доступен DirectX).Для игроков это возможность играть бесплатно игры различных жанров и тематик.От разработчика не требуется изучения программирования графических устройств, звука, расчета 3D, специальных редакторов и компиляторов, писать исходный код можно в любом текстовом редакторе.Основные особенности платформы:- разработка игр на любом языке (модуль которого добавлен в платформу). В стандартной сборке - LUA.- все вопросы по управлению ресурсами, устройствами контроля, звуком и т.п. - платформа берет на себя. В дескрипторе проекта ресурсы можно настраивать очень гибко и точно под нужды проекта.- все возможности движка XAPE включая 3D можно использовать, опять же, без особых усилий и специальных знаний программирования 3D.- интеграция между игроками через Xi профиль. Т.е. коллективные игры (многопользовательские).Ведется также работа по портированию платформы на ОС Linux и MaxOSX.Для разработчиков доступна поддержка на сайте разработчика (документация, форум и прочее). Скачать X-Interpreter Platform бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.• Добавлены новые возможности, улучшены существующие • Устранена критическая ошибка при завершении работы приложенияX-Interpreter Platformдобавлена: 10-04-2014