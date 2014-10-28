X-Interpreter Platform 0.0.4 скачать бесплатно для Windows 7

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X-Interpreter Platform 0.0.4
Игровая платформа (ядро - OpenGL, для Windows доступен DirectX). Разработка игр без специальных редакторов и компиляторов, писать исходный код можно в любом текстовом редакторе.

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Freeware

Цена: $0

Просмотров: 589

ОС: Win 7, Win7, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Win8 x32, Win8 x64, Windows 7, Windows 8, WinVista, WinXP

Размер: 4.8 Мб

Версия от:

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Скачали:: 278

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Нет скриншотов

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Описание

Игровая платформа (ядро - OpenGL, для Windows доступен DirectX).
Для игроков это возможность играть бесплатно игры различных жанров и тематик.
От разработчика не требуется изучения программирования графических устройств, звука, расчета 3D, специальных редакторов и компиляторов, писать исходный код можно в любом текстовом редакторе.
Основные особенности платформы:
- разработка игр на любом языке (модуль которого добавлен в платформу). В стандартной сборке - LUA.
- все вопросы по управлению ресурсами, устройствами контроля, звуком и т.п. - платформа берет на себя. В дескрипторе проекта ресурсы можно настраивать очень гибко и точно под нужды проекта.
- все возможности движка XAPE включая 3D можно использовать, опять же, без особых усилий и специальных знаний программирования 3D.
- интеграция между игроками через Xi профиль. Т.е. коллективные игры (многопользовательские).
Ведется также работа по портированию платформы на ОС Linux и MaxOSX.
Для разработчиков доступна поддержка на сайте разработчика (документация, форум и прочее). Скачать X-Interpreter Platform бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать X-Interpreter Platform (4.8 Мб)




Changes on the new version:
• Добавлены новые возможности, улучшены существующие • Устранена критическая ошибка при завершении работы приложения

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X-Interpreter Platform История версий

X-Interpreter Platform 0.0.4 добавлена: 27-05-2014
X-Interpreter Platform 0.0.3 добавлена: 10-04-2014




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