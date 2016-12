RapidTyping Typing Tutor 5.2 скачать бесплатно для Windows 7

Описание

RapidTyping Typing Tutor История версий

RapidTyping Typing Tutor 5.2 добавлена: 03-09-2016

Бесплатный клавиатурный тренажер RapidTyping Typing Tutor позволит вам и вашей семье освоить слепой десятипальцевый метод печати всего за несколько уроков. Удобный в использовании тренажер успешно обучит вас и ваших детей печатать быстро и без ошибок в легкой игровой форме. С помощью RapidTyping Typing Tutor вы сможете научиться эффективно использовать клавиатуру в любой раскладке – русской или английской, и повысить скорость печати кириллицей и латиницей.RapidTyping Typing Tutor предлагает свободный подход к обучению, позволяя вам как использовать существующие учебные планы, так и создавать свои планы и упражнения. При необходимости исправить характерную опечатку или научиться использовать определенные клавиши можно создать свое собственное упражнение для отработки требуемых навыков.RapidTyping Typing Tutor интересно использовать взрослым и детям. Отработка скоростного набора подается в форме легкой игры с красивым фоном и интерактивными персонажами. Упражнения происходят в подводном мире, обитатели которого с удовольствием комментируют ваши успехи.RapidTyping Typing Tutor позволяет отслеживать прогресс любого ученика в виде графиков и таблиц, предоставляя доступ к расширенной статистике, часто доступной только в дорогих специализированных клавиатурных тренажерах.С помощью тренажера RapidTyping Typing Tutor можно научиться быстро печатать на русском, аглийском, фразцузском, немецеом, испанском и португальском языках. Тренажер поддерживает раскладки QWERTY, QWERTZ, AZERTY, ABNT2 и клавиатуру Дворака. При желании, RapidTyping Typing Tutor можно взять с собой в поездку, просто записав его на флеш-карту. Скачать RapidTyping Typing Tutor бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.- Rapid Typing is now also available as 64-bit Windows program - User logout without closing application - Teacher creates new student accounts with own lesson settings - Speed and Accuracy diagrams can be displayed together or separately - Lesson Goal is displayed on the Speed and Accuracy diagrams - Result window and student diagrams are displayed without delay - Using multi select to assign courses to a group - Use native digits for numeric formatting defined by the system's regional settings - The full support for the Right to Left languages - Persian course for experienced students from Iran, created by Sayyid AliReza - Rapid Typing Italian distributive with full Italian localisation(including Help) created, www.rapidtyping.com/it - Many performance improvementsRapidTyping Typing Tutorдобавлена: 29-12-2015RapidTyping Typing Tutorдобавлена: 29-11-2015RapidTyping Typing Tutorдобавлена: 31-10-2015RapidTyping Typing Tutorдобавлена: 26-09-2015