GardenBox 1.0 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Игры и Развлечения Дети GardenBox   
GardenBox 1.0
Увлекательная логическая игра для маленьких детей.

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: USD (Купить сейчас)

Просмотров: 635

ОС: Win 7, Win2000, Win7, Win7 x32, Win7 x64, Win8, Win8 x32, Win98, Windows 8, WinOther, WinServer, WinVista, WinXP

Размер: 0.65 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 355

Полная информация>>

Скриншоты
GardenBox 1.0 скриншот

Скриншоты
Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами. Скачать GardenBox бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать GardenBox (0.65 Мб)


Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе GardenBox первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




GardenBox История версий

GardenBox 1.0 добавлена: 29-11-2013




Похожие теги:

    фрукт          игра для детей          игра для малышей          образовательная игра          учимся работать на компьютере          лимон          вишня          яблоко          тыква          персик          ананас          помидор          апельсин          арбуз          груша      

Похожие программы:

RapidTyping Typing Tutor 5.2 скриншот RapidTyping Typing Tutor 5.2
Бесплатный клавиатурный тренажер для всей семьи
- Freeware | 2,157 Скачали
10 in 1 Kids games 1.01 скриншот 10 in 1 Kids games 1.01
Сборник из 10 лучших детских игр
- Freeware | 986 Скачали
10 Amazing Fruits 2.2 скриншот 10 Amazing Fruits 2.2
Увлекательная игра для маленьких детей, развивающая воображение.
- Freeware | 373 Скачали
MemoFace 2.0 скриншот MemoFace 2.0
На поле закрытых карточек искать пары. Развивает память и реакцию.
- Shareware | 574 Скачали
Fruitris 1.0
Расставляйте опускающиеся ящики с фруктами для отправки их на производство.
- | 265 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой GardenBox, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя GardenBox получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,743

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,905

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,481

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
1m 35s
64K
1m 23s
128K
42s
768K
6s
1.44M
4s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.