GardenBox 1.0 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами.
Логическая игра для маленьких детей в которой нужно расставить выбранного фруктового персонажа особым образом. Если получится поставить три в ряд, три в колонку или три по диагонали, то выигрыш ваш. Но, даже если у вас не получилось выиграть, экран будет радовать вас маленьким садом с фруктами. Скачать GardenBox бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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GardenBox
История версий
GardenBox 1.0 добавлена: 29-11-2013