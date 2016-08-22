Keno Portable Multilingual 14.4 скачать бесплатно для Windows 7

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Keno Portable Multilingual История версий

Keno Portable Multilingual 14.4 добавлена: 25-08-2016

Кено Portable Multilingual - скачал и играй. Не требует установки. Кено – древняя Китайская игра-лотерея. Благодаря своей простоте она снискала себе популярность по всему миру.Сначала выберите от 2 до 10 номеров, нажав по ним на игровом поле Кено. Удалить число из выбранных можно нажав на него снова. Нажав Очистить, можно начать выбор заново.Затем выбрать достоинство монет, которыми будут производиться ставки, при помощи кнопок "+" и "-" в левой части экрана.Слева от игрового поля расположена таблица выигрышей. Величина выигрыша зависит от количества выбранных чисел. В таблице показано, сколько составит выигрыш (колонка Выплаты) при совпадении разного количества чисел (колонка Попадания).Теперь нужно выбрать режим игры: Вы можете сыграть только один раунд (нажмите на кнопку Одна игра) или серию из пяти раундов (нажмите на кнопку Пять игр). Если вы выбрали монету достоинством $1 , то каждый раунд стоит 1 доллар, таким образом, за одну игру нужно заплатить 1 доллар, а за серию игр из пяти раундов – 5 долларов.После нажатия Игра появляются 20 чисел. Если у Вас достаточное количество попаданий (выигрышных номеров), Ваш выигрыш определяется по таблице выигрышей. В пяти-раундном варианте перед Вами появляются конечные результаты в таблице результатов справа.При одиночной игре здесь высвечиваются только результаты Вашего последнего раунда. Скачать Keno Portable Multilingual бесплатно русскую версию для Windows 7 можно на нашем сайте.minor bugs fixedKeno Portable Multilingualдобавлена: 22-06-2016Keno Portable Multilingualдобавлена: 19-02-2016Keno Portable Multilingualдобавлена: 01-10-2015Keno Portable Multilingualдобавлена: 26-06-2015