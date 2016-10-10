ExtraMAME 16.7 скачать бесплатно для Windows 7

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ExtraMAME 16.7 обновлено
Играйте в тысячи игр с аркадных машин на вашем компьютере.

Общая оценка:

(5) голосов:1
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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 29.99 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 2808

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Win2000, Windows2000, Windows2003, Windows 8, Win Vista

Размер: 10.31 Мб

Версия от:

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Скачали:: 1,042

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ExtraMAME 16.7 скриншот

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Описание

ExtraMAME - играйте в тысячи игр с аркадных машин на вашем компьютере. Небольшая и простая в использовании Windows-совместимая графическая оболочка для эмулятора аркадных игр с игровых автоматов MAME. Эмулятор позволяет играть в несколько тысяч классических аркадных игр. Совместима со всеми играми MAME. Скачать ExtraMAME бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать ExtraMAME (10.31 Мб)




Changes on the new version:
Version 16.7 (October 10, 2016) + MAME 0.178 compatible + 10939 games supported + gamelist.txt was updated

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ExtraMAME История версий

ExtraMAME 16.7 добавлена: 14-10-2016
ExtraMAME 16.5 добавлена: 23-06-2016
ExtraMAME 16.4 добавлена: 03-05-2016
ExtraMAME 16.2 добавлена: 26-02-2016
ExtraMAME 16.0 добавлена: 14-12-2015




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