ExtraMAME 16.7 скачать бесплатно для Windows 7

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ExtraMAME История версий

ExtraMAME 16.7 добавлена: 14-10-2016

ExtraMAME - играйте в тысячи игр с аркадных машин на вашем компьютере. Небольшая и простая в использовании Windows-совместимая графическая оболочка для эмулятора аркадных игр с игровых автоматов MAME. Эмулятор позволяет играть в несколько тысяч классических аркадных игр. Совместима со всеми играми MAME. Скачать ExtraMAME бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Version 16.7 (October 10, 2016) + MAME 0.178 compatible + 10939 games supported + gamelist.txt was updatedExtraMAMEдобавлена: 23-06-2016ExtraMAMEдобавлена: 03-05-2016ExtraMAMEдобавлена: 26-02-2016ExtraMAMEдобавлена: 14-12-2015