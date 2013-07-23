Колобок (облегчённая версия) 1.2 скачать бесплатно для Windows 7

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Колобок (облегчённая версия) История версий

Колобок (облегчённая версия) 1.2 добавлена: 10-08-2012

Воссозданные по одноимённой сказке приключения хитрого хлебца, постоянно подвергающегося опасности со стороны животного мира. Впрочем, в данной игре ещё неизвестно, кто подвергается большей опасности... Вам предстоит сразиться с голодными жителями леса и помочь старикам-родителям справиться с финансовой нуждой. Облегчённая версия не содержит музыкальных трэков, зато имеет небольшой размер и позволяет Вам слушать свою музыку параллельно с игрой. Читайте о подробностях и управлении в прилагающемся readme файле. В версии 1.1 исправлена ошибка с зависанием. Приятной игры! Скачать Колобок (облегчённая версия) бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.Колобок (облегчённая версия)добавлена: 30-11-2010Колобок (облегчённая версия)добавлена: 30-11-2010