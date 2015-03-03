VeralTest Express 2.6 скачать бесплатно для Windows 7

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VeralTest Express 2.6
Программа для составления тестов

Общая оценка:

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 22 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1110

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 5.34 Мб

Версия от:

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Скачали:: 641

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

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Описание

Программа для составления тестов. Подходит для организации компьютерного тестирования в учебных заведениях и для аттестации сотрудников предприятий. Тесты, созданные в VeralTest Express, функционируют как компактные независимые программы, а это значит, что можно распространять их на любых носителях и запускать на любом компьютере без предварительной установки. Итоги выполнения теста сохраняются в виде зашифрованного файла, который может быть открыт только преподавателем Скачать VeralTest Express бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать VeralTest Express (5.34 Мб)


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VeralTest Express История версий

VeralTest Express 2.6 добавлена: 03-03-2015
VeralTest Express 2.5 добавлена: 12-12-2013
VeralTest Express 2.0 добавлена: 26-03-2012




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