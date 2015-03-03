VeralTest Express 2.6 скачать бесплатно для Windows 7

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VeralTest Express История версий

VeralTest Express 2.6 добавлена: 03-03-2015

Программа для составления тестов. Подходит для организации компьютерного тестирования в учебных заведениях и для аттестации сотрудников предприятий. Тесты, созданные в VeralTest Express, функционируют как компактные независимые программы, а это значит, что можно распространять их на любых носителях и запускать на любом компьютере без предварительной установки. Итоги выполнения теста сохраняются в виде зашифрованного файла, который может быть открыт только преподавателем Скачать VeralTest Express бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.VeralTest Expressдобавлена: 12-12-2013VeralTest Expressдобавлена: 26-03-2012