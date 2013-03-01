Catchysoft Typing Tutor 1.10 скачать бесплатно для Windows 7

NewestSoft.com Windows Обучение Преподавание и обучение Catchysoft Typing Tutor   
Catchysoft Typing Tutor 1.10
Клавиатурный тренажер для освоения слепого десятипальцевого метода

Общая оценка:

(5) голосов:1
Пользователи:

голосов:0
Посетители:

голосов:0

Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 25 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 1611

ОС: WinXP, Win7 x32, Win7 x64, Windows2000, Windows2003, Win Vista

Размер: 1.70 Мб

Версия от:

Google+

Скачали:: 579

Полная информация>>

Скриншоты
Нет скриншотов

Мы нуждаемся в вашем мнении!
Написать отзыв!


Описание

Catchysoft Typing Tutor - клавиатурный тренажер. Эта программа поможет Вам освоить печать слепым десятипальцевым методом в короткие сроки. Если у Вас уже есть навыки печати, то Вы сможете повысить свою скорость и качество печати. Вы также с помощью программы сможете определить свою среднюю скорость печати. Скачать Catchysoft Typing Tutor бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Catchysoft Typing Tutor (1.70 Мб)




Changes on the new version:
version 1.10 * The program has been renamed to Catchysoft Gepard

Оценить программу

  

Комментарии.

Комментариев нет. Оставьте свой комменарий/отзыв к программе Catchysoft Typing Tutor первым.

Добавить Комментарий.

(Поля, отмеченные звездочкой * обязательны для заполнения.)

Имя:*
E-mail:*
Комментарий:*
Капча:*
catcha




Catchysoft Typing Tutor История версий

Catchysoft Typing Tutor 1.10 добавлена: 20-03-2013
Catchysoft Typing Tutor 1.9 добавлена: 07-05-2009




Похожие теги:

    клавиатурный тренажер          слепая печать          слепой десятипальцевый метод          на клавиатуре      

Похожие программы:

Нет скриншотов Курс разговорного английского языка 3.2.2.0
Инновационный авторский курс разговорного английского языка от известного лондонского преподавателя Криса Тэпп. Все пользователи, прошедшие уроки озна
- Demo | 3,266 Скачали
Rapid Typing Tutor 2.9.4 скриншот Rapid Typing Tutor 2.9.4
Бесплатный клавиатурный тренажер для всей семьи
- Freeware | 3,227 Скачали
YGS Free Metronome 2007.09 скриншот YGS Free Metronome 2007.09
Метроном для занятий музыкантов. Стандартная шкала темпа.
- Freeware | 3,689 Скачали
PG Online Training Software JUL.2011 скриншот PG Online Training Software JUL.2011
Продукт для организации системы обучения в Интернете
- Shareware | 924 Скачали
Нет скриншотов ТесТ & РедактоР 2.010
Нескучная программа для создания тестов и проведения тестирований. К программе прилагаются различные бесплатные приложения, с помощью которых, наприм
- Free to try | 1,552 Скачали

Получить кнопку для сайта

Чтобы создать обратную ссылку на страницу с программой Catchysoft Typing Tutor, скопируйте приведенный ниже код и вставьте его на свою страницу. За каждого прошедшего по данной ссылке посетителя Catchysoft Typing Tutor получит 10 баллов рейтинга.

Example:
    


Популярные загрузки

1.

Google Chrome
Скачали: 1,816,743

2.

Skype
Скачали: 705,957

3.

Google Earth
Скачали: 693,805

4.

Opera Browser
Скачали: 665,602

5.

Avast! Free Antivirus
Скачали: 611,230

6.

DirectX
Скачали: 546,794

7.

Adobe Flash Player
Скачали: 509,654

8.

Internet Explorer
Скачали: 441,665

9.

Mozilla Firefox
Скачали: 338,261

10.

Nero 8
Скачали: 295,905

11.

ESET NOD32 Antivirus
Скачали: 268,784

12.

Nero 9
Скачали: 266,800

13.

Windows 7
Скачали: 230,481

14.

Virtual DJ
Скачали: 209,225

15.

Microsoft Office 2013
Скачали: 198,971


Время загрузки
56K
4m 9s
64K
3m 38s
128K
1m 49s
768K
15s
1.44M
10s



Ваш браузер: Ccbot 3.0
Повысьте скорость работы сайта,
установив современный браузер!


Rambler's Top100
Copyright (c) 2002-2013 NewestSoft.com. All rights reserved.