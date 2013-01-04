Taylor Calculator Real 27 1.0.1.1 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно найти символические и численные производные стандартных функций. Калькулятор Производной Действительный 27 запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в двойном плавающем типе данных. Калькулятор высчитывает полиномы Тэйлора высоких степеней стандартных функций (включая гиперболические). Историю вычислений можно сохранить в текстовом файле или распечатать. Численные коэффициенты и значения вычисляются с точностью 27-36 чисел. Тригонометрические, степенные, логарифмические,гиперболические и обратные функции. Полученную символическую формулу можно использовать в Графическом Калькуляторе 2D Сферическом, Графическом Калькуляторе 2D Параметрическом и Графическом Калькуляторе 2D Численном. Есть также возможность использования символических параметров. Скачать Taylor Calculator Real 27 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Taylor Calculator Real 27
История версий
Taylor Calculator Real 27 1.0.1.1 добавлена: 16-01-2013
Taylor Calculator Real 27 1.0.1.0
добавлена: 21-10-2012
Taylor Calculator Real 27 1.0.0.8
добавлена: 12-06-2012
Taylor Calculator Real 27 1.0.0.7
добавлена: 14-08-2010
Taylor Calculator Real 27 1.0.0.3
добавлена: 20-10-2009