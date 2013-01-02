Taylor Calculator Level 2 1.0.0.9 скачать бесплатно для Windows 7

Описание
Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно найти символические и численные производные стандартных функций. Калькулятор Тэйлора Уровень 2 запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в двойном плавающем типе данных. Калькулятор высчитывает полиномы Тэйлора высоких степеней стандартных функций (включая гиперболические). Историю вычислений можно сохранить в текстовом файле или распечатать. Численные коэффициенты и значения вычисляются с точностью 14-16 чисел. Тригонометрические, степенные, логарифмические,гиперболические и обратные функции. Полученную символическую формулу можно использовать в Графическом Калькуляторе 2D Сферическом, Графическом Калькуляторе 2D Параметрическом и Графическом Калькуляторе 2D Численном. Есть также возможность использования символических параметров. Скачать Taylor Calculator Level 2 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.
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Taylor Calculator Level 2
История версий
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.9 добавлена: 26-02-2013
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.8
добавлена: 24-10-2012
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.6
добавлена: 06-05-2012
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.5
добавлена: 11-08-2010
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.4
добавлена: 03-08-2010