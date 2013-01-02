Taylor Calculator Level 2 1.0.0.9 скачать бесплатно для Windows 7

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Taylor Calculator Level 2 1.0.0.9
Калькулятор Тэйлора Уровень 2 для учителей и студентов.

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Общая информация

Разработчик:

Лицензия: Shareware

Цена: 55.00 USD (Купить сейчас)

Просмотров: 3185

ОС: Win2000, Win7 x32, Win7 x64, Win98, WinServer, WinXP, Win Vista

Размер: 2.64 Мб

Версия от:

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Скачали:: 843

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Описание

Сподручный, быстрый, надежный, точный инструмент если вам нужно найти символические и численные производные стандартных функций. Калькулятор Тэйлора Уровень 2 запрограммирован в C#. Все вычисления сделаны в двойном плавающем типе данных. Калькулятор высчитывает полиномы Тэйлора высоких степеней стандартных функций (включая гиперболические). Историю вычислений можно сохранить в текстовом файле или распечатать. Численные коэффициенты и значения вычисляются с точностью 14-16 чисел. Тригонометрические, степенные, логарифмические,гиперболические и обратные функции. Полученную символическую формулу можно использовать в Графическом Калькуляторе 2D Сферическом, Графическом Калькуляторе 2D Параметрическом и Графическом Калькуляторе 2D Численном. Есть также возможность использования символических параметров. Скачать Taylor Calculator Level 2 бесплатно для Windows 7 можно на нашем сайте.

Скачать Taylor Calculator Level 2 (2.64 Мб)




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Taylor Calculator Level 2 История версий

Taylor Calculator Level 2 1.0.0.9 добавлена: 26-02-2013
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.8 добавлена: 24-10-2012
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.6 добавлена: 06-05-2012
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.5 добавлена: 11-08-2010
Taylor Calculator Level 2 1.0.0.4 добавлена: 03-08-2010




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